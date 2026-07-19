Rosario impulsa la logística aérea de Santa Fe con fuerte crecimiento del comercio exterior

El sistema aeroportuario de Santa Fe superó las 1.900 operaciones de carga durante el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por el crecimiento del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR), que consolidó su liderazgo en el comercio exterior con un incremento del 80,99 % en las operaciones internacionales respecto del mismo período de 2022.

Los datos reflejan una expansión de la actividad logística provincial, que también alcanzó al Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, fortaleciendo la estrategia de desarrollo productivo impulsada por el Gobierno de Santa Fe mediante la articulación entre infraestructura, transporte y comercio exterior.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el papel de ambos aeropuertos dentro del esquema logístico provincial. “La Hidrovía y los aeropuertos son engranajes de un mismo motor enfocado en el desarrollo de la economía real, ya que detrás de cada vuelo y cada carga hay empleo local, inversión y pymes que encuentran futuro en una provincia que se proyecta al mundo con eficiencia y visión moderna”, afirmó.

Rosario consolida su perfil exportador

Durante los primeros seis meses de 2026, el Aeropuerto Internacional Rosario concretó 1.133 operaciones internacionales de carga, lo que representa un crecimiento del 16,44 % respecto de 2024, del 32,51 % frente a 2023 y del 80,99 % en comparación con el primer semestre de 2022, cuando se registraron 626 despachos internacionales.

En paralelo, la terminal rosarina contabilizó 4.623 movimientos de aeronaves, de los cuales 2.963 correspondieron a vuelos comerciales y 1.660 a aviación general. La cifra representa un incremento del 17,99 % respecto de 2025 y del 13,70 % frente a 2022.

Rosario concentró el 58,3 % de todas las operaciones de carga realizadas en la provincia, consolidándose como una plataforma logística estratégica para conectar la producción del sur santafesino con los mercados internacionales.

Sauce Viejo fortalece su crecimiento

El Aeropuerto Internacional Sauce Viejo realizó 809 operaciones de carga, integradas por 779 nacionales y 30 internacionales, con un crecimiento del 25,82 % respecto de 2024 y del 72,13 % frente a 2023.

Además, la terminal registró 2.046 movimientos totales de aeronaves, lo que representa una suba interanual del 9,65 %.

La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, sostuvo: “Los números muestran que la terminal capitalina comienza a proyectarse con fuerza como una base emergente para operaciones vinculadas a la actividad productiva del centro-norte”.

Exporta Simple impulsa a las pymes

El crecimiento de la actividad aérea se complementa con la implementación del régimen Exporta Simple, que permite a emprendedores y pequeñas y medianas empresas exportar mercadería mediante un procedimiento simplificado y directamente desde Rosario, evitando el traslado previo a Ezeiza. La herramienta busca reducir tiempos, costos logísticos y trámites administrativos para facilitar el acceso a los mercados internacionales.

Según la información oficial, esta modalidad permitió concretar operaciones de exportación de autopartes desde la región con una reducción cercana al 30 % en los costos logísticos y mejoras en los tiempos de tránsito.

Operaciones que muestran la capacidad logística

Entre las experiencias recientes sobresale el traslado, el pasado 6 de mayo, de 1.100 pollitos vivos provenientes de San Genaro. El operativo se realizó mediante el circuito Rosario-Aeroparque-Neuquén, utilizando servicios de Aerolíneas Argentinas y la coordinación logística de Jetpaq.

La carga llegó a destino durante la misma jornada con una tasa de supervivencia del 100 %, evidenciando la capacidad de las terminales santafesinas para sostener cadenas logísticas sensibles vinculadas a la producción avícola.

En conjunto, Rosario y Sauce Viejo superaron las 1.900 operaciones de carga y los 6.660 movimientos de aeronaves comerciales y de aviación general durante el primer semestre, consolidando un ecosistema logístico que busca fortalecer la competitividad de la producción santafesina.

Al respecto, Puccini concluyó: “Herramientas como Exporta Simple y la articulación con operadores logísticos abren la cancha para que los productores de la región envíen su mercadería directamente desde origen hacia destinos globales o domésticos, traduciéndose en empleo genuino, atracción de inversiones y mayor competitividad territorial”.