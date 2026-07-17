Rufino: Cuatro detenidos por una violenta agresión en una heladería

La víctima fue atacada en el sector de atención al público y luego en el depósito de la Heladería Grido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra. El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar a los presuntos agresores.

Cuatro hombres fueron detenidos en Rufino en el marco de una investigación por una violenta agresión ocurrida dentro de una heladería de la ciudad, durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra.

Los detenidos fueron identificados como Héctor A., de 26 años; Marcelo A., de 23; Carlos A., de 21; y Alexander O., también de 21. La causa está a cargo del fiscal Mauro Menéndez, de la Unidad Fiscal de Rufino.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, informó que los cuatro hombres son investigados por los delitos de violación de casa de negocios, daño simple y lesiones dolosas leves.

La agresión dentro del comercio

El hecho ocurrió el 16 de julio, mientras se desarrollaban los festejos por el triunfo del seleccionado argentino. Según la investigación, un grupo de personas irrumpió en una heladería ubicada sobre calle España 180 y comenzó a golpear a un hombre.

La víctima fue atacada inicialmente en el sector destinado a la atención al público y luego perseguida hasta el depósito del establecimiento, donde los agresores continuaron golpeándola.

Tras la denuncia, personal de la Dirección Operativa Región III de la PDI de Rufino inició una serie de tareas destinadas a reconstruir lo sucedido e identificar a quienes habrían participado del ataque.

Cámaras y tareas investigativas

El avance de la causa se produjo a partir del análisis de registros fílmicos y de las diligencias realizadas en forma conjunta por agentes de la PDI, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría 3ª de Rufino.

Las imágenes obtenidas durante la investigación permitieron individualizar a los presuntos autores y solicitar las correspondientes órdenes de detención.

Los procedimientos fueron desplegados en tres domicilios de Rufino, ubicados en Jujuy al 400, Sarmiento al 300 y Rosa Boussy al 500.

En la vivienda de calle Jujuy fue detenido Héctor A. Posteriormente, Marcelo A., Carlos A. y Alexander O. se presentaron en la sede policial, donde fueron informados de las órdenes de detención dictadas en su contra.

Los cuatro hombres fueron examinados por personal médico y trasladados a la Comisaría 3ª, donde quedaron alojados.

Por disposición del fiscal Mauro Menéndez, los investigados continuarán detenidos y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones destinadas a determinar las responsabilidades individuales en la agresión y esclarecer por completo las circunstancias del episodio.