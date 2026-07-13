Santa Isabel: Prisión preventiva para dos acusados de una brutal agresión

Dos hombres quedaron en prisión preventiva luego de ser imputados por una violenta agresión contra un joven de 27 años, ocurrida durante la noche del 5 de julio en una vivienda de la localidad de Santa Isabel. La víctima sufrió múltiples heridas y una fractura facial.

La medida cautelar fue dispuesta este lunes en los Tribunales de Venado Tuerto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Adrián Godoy, a pedido de la fiscal Mayra Vuletic.

Los acusados, identificados por sus iniciales NB y NV, fueron imputados por lesiones graves dolosas, violación de domicilio y amenazas coactivas.

Irrumpieron en la vivienda y lo atacaron

De acuerdo con la imputación presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando los dos hombres llegaron al domicilio de la víctima a bordo de un Volkswagen Gol gris.

Según relató Vuletic durante la audiencia, ambos ingresaron a la vivienda sin autorización y comenzaron a agredir físicamente al joven.

NB habría sujetado a la víctima del cuello y le propinó golpes de puño en el rostro, mientras que NV tomó dos botellas de vidrio que se encontraban en el lugar y las utilizó para golpearlo en la cabeza. La violencia de los impactos provocó que ambos envases se rompieran.

En medio del ataque, el joven logró liberarse y salió a la calle para pedir ayuda. Sin embargo, los imputados continuaron persiguiéndolo y golpeándolo con un palo.

Amenazas contra la víctima y su familia

Antes de retirarse del lugar, los agresores habrían amenazado al joven para evitar que denunciara lo ocurrido.

Según la acusación fiscal, le advirtieron que conocían sus movimientos y los de su familia, y que, si acudía a la Policía o a la Justicia, le prenderían fuego la vivienda y le dispararían.

Las amenazas fueron consideradas coactivas por el Ministerio Público de la Acusación, debido a que habrían tenido como objetivo intimidar a la víctima y condicionar su conducta posterior.

Las lesiones fueron calificadas como graves

Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió un traumatismo facial, heridas contusas en el ojo derecho y en la zona nasal, además de una lesión cortante en el cuero cabelludo que requirió sutura.

También presentó heridas en ambas manos, una contusión en la región posterior derecha del tórax y una fractura del seno maxilar sin desplazamiento.

El conjunto de las lesiones fue calificado judicialmente como lesiones graves.

Durante la audiencia, la fiscal Vuletic solicitó que la acusación fuera agravada por considerar que el ataque había sido cometido mediante el concurso premeditado de dos personas. Sin embargo, el juez Godoy entendió que esa figura penal no correspondía en esta instancia.

Finalmente, el magistrado ordenó que ambos imputados permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la investigación penal.