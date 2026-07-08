Villa Cañás debatirá movilidad eléctrica y la Tributaria 2026

El Concejo Municipal realizará este miércoles una nueva sesión ordinaria con ocho asuntos incluidos en el Orden del Día. Entre los principales temas aparecen una regulación para vehículos eléctricos, la actualización de la Ordenanza Tributaria y distintos pedidos vinculados con calles, tránsito y espacios públicos.

El Honorable Concejo Municipal de Villa Cañás llevará adelante este miércoles 8 de julio su 675ª reunión, correspondiente al 39º período legislativo. La sesión ordinaria tendrá como ejes centrales el tratamiento de proyectos relacionados con la movilidad eléctrica, la política tributaria municipal y diferentes intervenciones urbanas.

El Orden del Día Nº 675 contempla tres despachos de comisión, una respuesta remitida por el Departamento Ejecutivo y cuatro iniciativas presentadas por concejales. El izamiento de la bandera estará a cargo del concejal José I. Rolando.

Una ordenanza para regular los vehículos eléctricos

Con despacho de la Comisión de Gobierno y Control de Gestión, el cuerpo tratará un proyecto de ordenanza destinado a regular la movilidad de vehículos eléctricos en Villa Cañás.

La iniciativa tramita bajo el expediente Nº 2.142.C.26. El temario difundido por el Concejo no detalla todavía cuáles serán las categorías alcanzadas, las condiciones de circulación ni los requisitos que se establecerían para este tipo de vehículos.

El proyecto aparece en un contexto marcado por la incorporación de nuevas alternativas de movilidad urbana, entre ellas bicicletas, monopatines y otros vehículos impulsados por energía eléctrica, cuya presencia plantea la necesidad de establecer reglas específicas de circulación y convivencia vial.

En debate la Ordenanza Tributaria Municipal

La Comisión de Presupuesto y Hacienda elevó dos despachos para su consideración. El primero propone asignar a la Unidad Fiscal el mismo valor que posee la Unidad Tributaria Municipal, mediante el expediente Nº 898.I.26.

También será tratado el proyecto correspondiente a la Ordenanza Tributaria Municipal para el ejercicio 2026, identificado con el expediente Nº 897.I.26.

La ordenanza tributaria es el instrumento que establece los valores, derechos, tasas y contribuciones aplicables en el ámbito municipal. Sin embargo, el Orden del Día no consigna los montos ni las modificaciones específicas incluidas en la propuesta.

Informe sobre caminos productivos y pavimentación

Dentro de los asuntos remitidos por la Intendencia se encuentra la respuesta a las minutas de comunicación Nº 1.151/26 y Nº 1.153/26.

El informe está relacionado con el Programa Caminos Productivos y con las cuadras de pavimento y cordón cuneta ejecutadas durante 2025 y 2026. La documentación corresponde a los expedientes Nº 2.147.C.26 y Nº 2.149.C.26.

De este modo, el Ejecutivo municipal responderá los pedidos de información formulados anteriormente por el cuerpo legislativo sobre el avance de obras y las intervenciones realizadas durante ambos períodos.

Pedidos por calles, tránsito y espacios públicos

El bloque Más Para Santa Fe presentó dos proyectos de minuta de comunicación. Uno solicita información o acciones sobre el estado de las calles 36 y 42, entre avenida 71 y calle 65, mientras que el segundo plantea la necesidad de ejecutar mejoras en la plaza Islas Malvinas.

Por su parte, el concejal Guillermo J. Poli impulsa un pedido de control de circulación en Calle 47, entre Avenida 50 Bis y Calle 44.

El mismo edil presentó además una iniciativa para solicitar la erradicación de un reductor de velocidad ubicado en Avenida 59, entre las Calles 48 y 46.

Los ocho puntos serán considerados durante la sesión ordinaria prevista para este miércoles, aunque su inclusión en el Orden del Día no implica necesariamente su aprobación, ya que cada asunto deberá ser tratado por el cuerpo legislativo.