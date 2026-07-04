Villa Cañás avanza con nuevas obras de pavimento en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad ejecuta trabajos en Calle 53 entre 68 y 70, en el marco del plan de mejora de calles que cuenta con acompañamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Programa Obras Urbanas.

Nuevos trabajos sobre Calle 53

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con obras de pavimentación en diferentes puntos de la ciudad, como parte de un plan destinado a mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de circulación en distintos barrios.

Actualmente, los trabajos se desarrollan sobre Calle 53, entre 68 y 70, donde se concretan distintas etapas de intervención. En primer lugar, se retiraron capas de hormigón que se encontraban deterioradas; luego se realizaron tareas de movimiento y nivelación de suelo, y posteriormente se construyó un nuevo cordón cuneta en una de las manos de la arteria.

Como continuidad de ese proceso, este jueves se llevó adelante la colocación de hormigón elaborado, una instancia clave para avanzar en la consolidación del nuevo pavimento.

Un plan con financiamiento provincial

Las obras forman parte del plan de mejora de calles que la Municipalidad viene desarrollando en la ciudad con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través del Programa Obras Urbanas (POU).

El objetivo de estas intervenciones es fortalecer la infraestructura urbana, optimizar la transitabilidad y brindar mejores condiciones de circulación para los vecinos, especialmente en sectores donde las calzadas requerían trabajos de recuperación o pavimentación.

Desde el municipio destacaron que este tipo de obras permiten avanzar en una mejora progresiva de la trama vial urbana, con intervenciones que impactan de manera directa en la conectividad barrial y en la calidad de vida de quienes circulan diariamente por esos sectores.

Seis arterias ya fueron pavimentadas

Hasta el momento, en el marco de este programa, se pavimentaron de manera completa seis arterias de un total de siete planificadas.

Las cuadras ya finalizadas corresponden a Calle 61 entre 56 bis y 58; Calle 63 entre 54 y 56; Calle 57 entre 40 y 42; Calle 65 entre 54 y 56; Calle 65 entre 52 y 54; y Calle 66 entre 55 y 57.

Con la continuidad de los trabajos en Calle 53 entre 68 y 70, el municipio busca completar el esquema previsto dentro de esta etapa del plan de pavimentación, orientado a seguir ordenando y mejorando la infraestructura vial de Villa Cañás.

La ejecución de estas obras se enmarca en una política de inversión pública destinada a acompañar el crecimiento urbano de la ciudad, con trabajos que apuntan a resolver necesidades concretas en distintos sectores y a mejorar la circulación vehicular y peatonal.