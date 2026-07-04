San Eduardo: Aprehendieron a un hombre por provocar daños en un colectivo

Un hombre de 40 años fue aprehendido durante la noche de este viernes, luego de protagonizar un incidente a bordo de un colectivo que circulaba por la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 612, en jurisdicción de San Eduardo.

De acuerdo con la información policial, el procedimiento fue realizado cerca de las 23:35 por personal del Comando Radioeléctrico, que intervino tras ser alertado por una situación ocurrida dentro de la unidad de transporte.

Según las primeras actuaciones, el pasajero se habría alterado durante el viaje, agredió a los choferes y provocó daños en el parabrisas del colectivo. En medio del episodio, el hombre sufrió heridas, por lo que debió ser asistido por personal del servicio de emergencias 107.

Luego de la intervención policial y sanitaria, se dio conocimiento a la Fiscalía de turno, que dispuso que el aprehendido fuera notificado de la causa por el delito de daño. Posteriormente, recuperó la libertad.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente y los daños ocasionados en la unidad.