Venado Tuerto: En un allanamiento por violencia de género secuestraron armas de fuego y municiones

La Policía de Investigaciones allanó una vivienda de calle Brown al 1600 tras la denuncia de una mujer de 29 años contra su expareja. En el lugar incautaron un revólver, una carabina, una escopeta y municiones de distintos calibres.

La investigación se inició por la denuncia de una mujer

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó un allanamiento en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de una causa por violencia de género.

El procedimiento fue llevado adelante por el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región III, con intervención de la fiscal Débora Valentín.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una mujer de 29 años, quien manifestó haber sufrido reiterados episodios de violencia física y psicológica durante la relación con su expareja. Además, expresó temor ante la posibilidad de que el investigado, identificado por sus iniciales como G. V., tuviera armas de fuego en su poder.



Secuestraron tres armas y material balístico

A partir de la orden judicial, personal de la PDI allanó una vivienda ubicada en Brown al 1600, con la colaboración de efectivos de la Brigada Operativa.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un revólver calibre 38, una carabina calibre 22, una escopeta calibre 16, un cargador de carabina calibre 22 y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las medidas correspondientes en el marco de la causa.