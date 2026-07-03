La incineración se realizó en el Crematorio Municipal y correspondió a estupefacientes secuestrados en causas vinculadas al microtráfico en la región. Desde Fiscalía precisaron que el material destruido equivale a unas 40.000 dosis de marihuana y 1.200 de cocaína.

Un proceso que comienza con la denuncia vecinal

La Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Venado Tuerto destruyeron más de 40 mil dosis de droga secuestradas en allanamientos realizados en el marco de investigaciones por microtráfico en la región.

El acto de incineración se llevó adelante en las instalaciones del Crematorio Municipal y fue encabezado por el intendente Leonel Chiarella, acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y el fiscal regional, Mauricio Clavero.

Durante la jornada, Chiarella destacó el valor simbólico y operativo del procedimiento, al señalar que representa el cierre de un proceso que se inicia con el aporte de los vecinos y continúa con la intervención judicial y policial.

“Este momento es muy importante porque es el final de un proceso que comienza con la denuncia, continúa con la investigación, los allanamientos, el derribo de los búnkers, la detención de las personas y hoy concluye con la quema de la droga”, remarcó el intendente.

El mandatario local también ponderó la aplicación de la nueva Ley de Microtráfico y el trabajo articulado con el gobernador Maximiliano Pullaro, al remarcar que el objetivo central es devolverles la paz a los vecinos.

En ese sentido, valoró la tarea desarrollada desde el Municipio junto a la senadora departamental Leticia Di Gregorio y el delegado regional de Seguridad, Nahuel Pasquinelli, mediante la presentación de denuncias con datos sobre lugares donde presuntamente se comercializaban drogas.

El impacto de la Ley de Microtráfico

A su turno, el ministro Pablo Cococcioni destacó los resultados alcanzados a partir de la implementación de la Ley de Microtráfico en la provincia de Santa Fe y sostuvo que la herramienta permitió intervenir sobre puntos de venta barrial.

“Hoy por hoy estamos haciendo en la Provincia de Santa Fe el derribo del búnker número 131, a dos años y meses de la implementación de la ley de microtráfico que nos ha permitido reducir el delito y la violencia”, precisó el funcionario provincial.

Cococcioni explicó además que, mientras la Justicia Federal investiga a los grandes proveedores, la provincia actúa directamente sobre la venta barrial, a la que definió como una problemática que altera la convivencia cotidiana y genera focos asociados a robos y hechos de violencia.

Más de 160 allanamientos y 25 millones de pesos secuestrados

El fiscal regional Mauricio Clavero brindó detalles sobre el volumen de estupefacientes destruidos y el balance de las causas acumuladas desde el año pasado hasta la fecha.

“Hoy le sacamos a los delincuentes la posibilidad de poner 40.000 dosis de marihuana y 1.200 dosis de cocaína en las manos de nuestros seres queridos”, afirmó.

Según detalló, la droga incinerada fue secuestrada en aproximadamente 160 allanamientos realizados en la región. En esos procedimientos también se incautaron más de 25 millones de pesos en efectivo.

“Sabemos del dolor que causa en las familias, sabemos del flagelo que causa la droga y esto es un hecho relevante que no sería posible sin el trabajo y el esfuerzo de hombres y mujeres de la policía, de hombres y mujeres que componen el Ministerio Público de la Acusación y sobre todas las cosas de una fuerte decisión política de luchar contra el narcotráfico”, subrayó Clavero.

Denuncias con nombre propio para proteger a los vecinos

La senadora departamental Leticia Di Gregorio también participó de la actividad y remarcó el rol de las denuncias realizadas para evitar que los vecinos deban exponerse directamente.

“Hemos hecho denuncias con nuestro nombre y apellido para que los vecinos que nos aportan los datos no tengan que exponerse y a raíz del gran trabajo que hace la Fiscalía y la PDI aquí en la zona, se han hecho estos allanamientos y muchas de estas drogas son secuestradas a raíz de esos casos, así que seguiremos con esta lucha”, señaló.

La destrucción de los estupefacientes marcó el cierre formal de una serie de procedimientos judiciales y policiales orientados a combatir el narcomenudeo en Venado Tuerto y la región, con eje en la articulación entre el Municipio, la Provincia, el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas de seguridad.