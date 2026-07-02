Villa Cañás recupera la histórica Estación del Ferrocarril

La Municipalidad realiza obras de mejora en el edificio y el andén. Ya se concretó el recambio de chapas y actualmente se ejecuta un nuevo piso de hormigón, como parte de una intervención sobre uno de los espacios más representativos de la ciudad.

La Municipalidad de Villa Cañás continúa con los trabajos de puesta en valor de la Estación del Ferrocarril, un edificio emblemático del predio ferroviario y ligado de manera directa a la memoria urbana de la ciudad.

Las tareas forman parte de una intervención progresiva que busca mejorar las condiciones estructurales del inmueble y adecuar distintos sectores para un mejor uso comunitario.

Además, la estación lleva el nombre de Bonifacio Asenjo Velazco, conocido por todos como “Facio”, una figura entrañable y recordada en Villa Cañás por su vínculo con distintas instituciones y por su compromiso con la preservación de la memoria local. Su nombre no sólo identifica al edificio, sino que también permite conectar la obra actual con una parte del archivo histórico, periodístico y afectivo de ciudad.

En una primera etapa, el municipio realizó el recambio de las chapas del techo del edificio principal y del andén. Esa intervención permitió proteger la construcción y mejorar sus condiciones de conservación.

Obras por etapas

Actualmente, los trabajos se concentran en la ejecución de un nuevo piso de hormigón. También está previsto sumar un alero, una mejora que aportará mayor funcionalidad al sector y mejores condiciones para el uso del espacio.

Desde el municipio señalaron que las tareas continuarán con diferentes arreglos en el interior de la estación. El objetivo es avanzar en una recuperación integral del edificio, preservando sus características y fortaleciendo su condición de punto de referencia para los cañaseños.

La intervención se inscribe dentro de una política de recuperación de espacios públicos, con especial atención en el predio ferroviario, un sector que conserva un fuerte valor afectivo y urbano para Villa Cañás.

Patrimonio y memoria local

La puesta en valor de la Estación del Ferrocarril no sólo implica una mejora edilicia, sino también una acción orientada a preservar un lugar que forma parte de la vida comunitaria de la ciudad.

En ese sentido, el intendente Norberto Gizzi destacó la importancia de sostener este tipo de trabajos y remarcó que la recuperación del predio ferroviario fue una decisión planteada desde el inicio de la gestión.

“Desde el inicio de nuestra gestión nos propusimos recuperar distintos sectores del predio del Ferrocarril porque entendemos el valor histórico y cultural que tiene para nuestra comunidad. Estas obras nos permiten preservar nuestro patrimonio y seguir mejorando espacios que son parte de la identidad de todos los cañaseños”, expresó el mandatario local.

Con la continuidad de las obras, el municipio busca consolidar la recuperación de un edificio representativo y devolverle mejores condiciones a un espacio que sigue ocupando un lugar importante en Villa Cañás.