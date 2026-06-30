Elortondo abre la licitación para construir su nuevo hospital

La apertura de ofertas será este viernes 3 de julio, a las 12, en el actual SAMCo. La obra tiene un presupuesto oficial de 7.308 millones de pesos y contempla un edificio sanitario de 2.611 metros cuadrados, que se levantará en la intersección de calles Tucumán e Italia.

Elortondo quedará este viernes ante una instancia clave para la construcción de su nuevo hospital. La Provincia realizará la apertura de ofertas para ejecutar una obra sanitaria de escala local y regional, destinada a reorganizar la atención pública en un edificio moderno, accesible y diseñado específicamente para concentrar prestaciones que hoy funcionan en las instalaciones del SAMCo.

El acto de licitación se realizará a las 12, en el actual Hospital de Elortondo, ubicado en San Martín 156. La convocatoria corresponde al Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, a cargo de Lisandro Enrico, a través de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 7.308 millones de pesos, calculado con valores a diciembre de 2025.

El nuevo edificio estará ubicado en la intersección de calle Tucumán y calle Italia, dentro de la localidad de Elortondo. Según la documentación licitatoria, la propuesta no se limita a una ampliación del efector existente, sino que apunta a construir un nuevo hospital desarrollado íntegramente en planta baja, con una organización edilicia pensada para ordenar los circuitos internos, mejorar la circulación de pacientes y personal sanitario, y facilitar el acceso a las distintas áreas de atención.

La futura estructura tendrá una superficie total de 2.611 metros cuadrados. De ese conjunto, 1.982,20 metros cuadrados serán cubiertos, 231,07 semicubiertos y 398 corresponderán a superficie abierta intervenida. Además del edificio principal, la obra prevé veredas, iluminación exterior, estacionamiento para bicicletas, equipamiento fijo en áreas comunes y señalética integral.

Un edificio diseñado para ordenar la atención

El diseño fue resuelto mediante cuatro naves longitudinales vinculadas por patios internos, un esquema que permitirá distribuir las áreas asistenciales y de servicio sin depender de plantas superiores. En el ala suroeste se ubicarán el acceso principal, las salas de espera y un salón de usos múltiples. En el ala noreste estará previsto el ingreso de ambulancias, junto con sectores técnicos y de apoyo operativo.

En materia sanitaria, el nuevo hospital incorporará atención ambulatoria, guardia, diagnóstico y tratamiento, rayos, ecografía, laboratorio, urgencias con shockroom, internación transitoria e internación general con habitaciones compartidas. También contará con espacios complementarios para enfermería, dormitorios de médicos de guardia, esterilización, cocina, lavadero, farmacia, mantenimiento, salas técnicas y depósitos.

Ese programa funcional marca uno de los puntos más relevantes del proyecto: la obra busca reunir en un mismo inmueble áreas asistenciales, diagnósticas y de soporte, para evitar una prestación fragmentada y mejorar la capacidad de respuesta del sistema público de salud. Para una localidad como Elortondo, la disponibilidad de una infraestructura más ordenada puede tener impacto no solo en la atención cotidiana, sino también en situaciones de urgencia y derivación.

El plazo de ejecución previsto es de 540 días calendario, bajo el sistema de contratación por precio global con redeterminación de precios. La documentación oficial también establece una garantía de oferta superior a 73 millones de pesos y requisitos específicos para las empresas que participen del proceso, entre ellos la inscripción en la sección Arquitectura del Registro de Licitadores.

Una obra para fortalecer la red sanitaria regional

La licitación llega después de otro avance reciente en el efector local. En noviembre de 2025, el Ministerio de Salud puso en marcha el Laboratorio del SAMCo de Elortondo, con una inversión provincial superior a 45 millones de pesos. Ese servicio fue presentado como parte del fortalecimiento de la red pública de diagnóstico en el Departamento General López, con alcance progresivo hacia localidades vecinas como Chapuy, Carmen, Chovet y Melincué.

Durante aquella actividad, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, había anticipado la decisión provincial de avanzar con el nuevo edificio. “Elortondo y toda la región merecen un hospital nuevo, este laboratorio y todo lo que podamos sumar. Es un compromiso de esta gestión para que se finalice en 2027”, afirmó entonces la funcionaria.

En la previa de la apertura de sobres, el proceso licitatorio también tuvo una actualización técnica. La Provincia informó una circular aclaratoria con modificaciones en el plano de gases medicinales, la incorporación de la factibilidad eléctrica provista por la Cooperativa de Elortondo, un informe técnico comunal sobre disponibilidad de servicios y un estudio de suelos de referencia.

Con la licitación de este viernes, el nuevo hospital ingresa en una etapa decisiva. Para Elortondo, la obra representa una de las inversiones sanitarias más importantes de los últimos años y una oportunidad para fortalecer la atención pública en una microrregión del sur santafesino que requiere mejores condiciones edilicias, servicios más integrados y mayor capacidad de respuesta cerca de la comunidad.