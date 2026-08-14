Dos líneas de la EPE fuera de servicio afectan a varias localidades de la región

Dos líneas de suministro eléctrico de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) quedaron fuera de servicio durante la mañana de este viernes, una situación que provocó cortes de energía en distintas localidades del sur santafesino, entre ellas María Teresa, San Gregorio, Villa Cañás y Teodelina.

La interrupción fue comunicada por las cooperativas de María Teresa y San Gregorio, que difundieron avisos a sus usuarios a partir de la información recibida desde la empresa provincial.

Según informó la Cooperativa de María Teresa, una de las líneas afectadas abastece a María Teresa y San Gregorio, mientras que la otra suministra energía a Villa Cañás, Teodelina y otras localidades de la zona.

Técnicos de la EPE recorren las líneas afectadas

Ante la salida de servicio, personal técnico de la EPE comenzó a trabajar para determinar el origen del inconveniente. De acuerdo con la información difundida desde María Teresa, los técnicos realizarán un recorrido para identificar qué afectó a ambas líneas y avanzar con la solución.

Hasta el momento de los primeros comunicados no se había informado cuál fue la causa de la falla ni se había establecido un horario estimado para la normalización del suministro.

En San Gregorio, la cooperativa local también confirmó el inconveniente sobre la línea de la EPE y señaló que personal de la empresa se encontraba trabajando para restablecer el servicio.

Las entidades indicaron que comunicarán nuevas novedades a medida que reciban información oficial sobre la evolución de los trabajos.

El corte alcanza a distintas localidades

La salida de servicio de las dos líneas generó una afectación de alcance regional. La información disponible permite confirmar interrupciones en María Teresa, San Gregorio, Villa Cañás y Teodelina, además de otras localidades abastecidas por la línea que alimenta a estas dos últimas poblaciones.

Por el momento no se difundió un detalle completo de las demás localidades alcanzadas ni se precisó el desperfecto que originó la interrupción.

Durante la mañana, las tareas permanecían concentradas en localizar la falla para avanzar con la reparación y recuperar el suministro eléctrico en las zonas afectadas.