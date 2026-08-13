Firmat: Dos detenidos y recuperan un televisor robado

Personal de la Comisaría 13ª de Firmat detuvo a dos personas este miércoles durante una investigación por el hurto de un Smart TV de 50 pulgadas en una vivienda de calle Juan Lavalle. El aparato fue localizado en otro domicilio y uno de los sospechosos intentó escapar por los techos antes de ser aprehendido.

El hecho se inició cuando delincuentes ingresaron a una propiedad de calle Juan Lavalle a través de una ventana que se encontraba sin traba. Desde el interior sustrajeron el televisor y abandonaron el lugar.

A partir de la denuncia, los efectivos analizaron imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos posteriores al robo. La pesquisa condujo hasta una vivienda ubicada en calle Italia, donde se concentraron las averiguaciones.

El aparato estaba oculto debajo de una pileta

Con conocimiento y autorización de la Fiscalía interviniente, personal policial realizó una requisa voluntaria en el inmueble. Durante la inspección encontraron el Smart TV escondido debajo de una pileta de lona instalada en el patio.

El hallazgo permitió vincular el domicilio con la investigación iniciada horas antes y dio lugar a nuevas medidas ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación.

Mientras los agentes desarrollaban el procedimiento, un hombre que se encontraba en el lugar emprendió la fuga por los techos de propiedades vecinas. Los policías iniciaron su búsqueda y lograron interceptarlo a pocas cuadras.

Un pedido de detención activo

Luego de establecer la identidad del aprehendido, los uniformados consultaron sus antecedentes y determinaron que registraba un pedido de detención vigente. La información difundida sobre el operativo no especificó a qué causa correspondía ese requerimiento judicial.

Los investigadores comunicaron posteriormente las actuaciones a la Fiscalía, que dispuso la detención del hombre y también de la propietaria de la vivienda de calle Italia.

Ambos quedaron detenidos e incomunicados por disposición fiscal, mientras avanzan las actuaciones destinadas a determinar las responsabilidades de cada uno en el episodio.

La causa quedó bajo investigación judicial a partir del hurto cometido en la vivienda de calle Juan Lavalle, las pruebas reunidas mediante las cámaras de seguridad y las circunstancias constatadas durante el procedimiento policial.