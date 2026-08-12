Venado Tuerto: Condenaron a una pareja por vender drogas

La Justicia Federal condenó a un hombre y una mujer de Venado Tuerto por comercialización de estupefacientes, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias recibidas al 911 y desarrollada en dos causas que finalmente fueron acumuladas. Las penas impuestas alcanzan los cuatro años y tres meses de prisión.

El fallo fue dictado el 29 de julio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de Rosario, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero, con Florencia Rodríguez a cargo de la secretaría.

Los condenados fueron identificados como María del Carmen F., de 49 años, y Gerardo P., de 44, quienes eran pareja. La mujer recibió una pena unificada de cuatro años y tres meses de prisión, además de inhabilitación absoluta por igual término, como coautora penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio.

En tanto, Gerardo P. fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período, también como coautor del delito de comercialización de estupefacientes.

Una investigación iniciada por denuncias al 911

El proceso reunió dos causas que tramitaron ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto y estuvieron vinculadas con hechos ocurridos entre 2021 y 2023, en infracción a la Ley Nº23.737.

La investigación comenzó luego de denuncias recibidas al 911 que señalaban que una pareja comercializaba estupefacientes desde un domicilio de Mendoza al 300, en Venado Tuerto.

A partir de esa información, la pesquisa fue delegada a la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto, entonces a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, con la colaboración del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro.

El avance de las medidas investigativas derivó el 15 de septiembre de 2022 en allanamientos en la vivienda de los sospechosos. Durante el procedimiento fueron secuestradas distintas cantidades de material estupefaciente, balanzas de precisión y anotaciones, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

Como consecuencia de las evidencias reunidas, el 24 de noviembre de 2022 ambos fueron procesados, sin prisión preventiva, como coautores del delito de comercialización de estupefacientes.

Continuaron con la venta pese al procesamiento

La investigación determinó posteriormente que la actividad no se había interrumpido. La pareja continuó comercializando estupefacientes aun después de haber sido procesada, circunstancia que quedó incorporada a una segunda causa judicial.

En esa nueva etapa intervino la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas de investigación destinadas a establecer la modalidad utilizada por los sospechosos.

De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, los investigadores pudieron constatar que María F. y Gerardo P. realizaban entregas de droga en inmediaciones de su domicilio bajo la modalidad de delivery.

A partir de esas comprobaciones, la Fiscalía solicitó un nuevo allanamiento sobre la vivienda. Allí fueron secuestrados tres teléfonos celulares, tres cartuchos, una balanza, un plato, papeles utilizados para el armado de cigarrillos y flores de marihuana almacenadas dentro de un frasco de vidrio.

El análisis de las comunicaciones telefónicas aportó además elementos a la investigación. Entre los mensajes recuperados aparecieron conversaciones vinculadas con cantidades, precios y entregas. En uno de los intercambios incorporados a la causa se lee «3500 el medio. 6 el g» y, posteriormente, «3500, va Marita».

Esas comunicaciones, junto con las restantes evidencias recolectadas durante las tareas investigativas, fueron utilizadas para acreditar la continuidad de las maniobras de comercialización.

Las dos causas llegaron juntas a juicio

Por los hechos investigados en esta segunda etapa, el 8 de agosto de 2023 el Juzgado Federal de Venado Tuerto dispuso un nuevo procesamiento sin prisión preventiva para ambos como coautores del delito de comercio de estupefacientes.

Una vez concluida la instrucción de las dos causas, la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto requirió su elevación a juicio. En esa instancia intervino el auxiliar fiscal Mariano Barabani, del Área de Transición Juicio de la Unidad Fiscal Rosario.

El proceso culminó con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de Rosario, que estableció las penas para ambos acusados por su responsabilidad en la comercialización de drogas.

La condena cerró así un expediente iniciado por denuncias recibidas entre 2021 y 2023 y que atravesó dos investigaciones, allanamientos, secuestros de estupefacientes y elementos de fraccionamiento, análisis de teléfonos y tareas de campo de la Policía Federal hasta llegar a la instancia de juicio.