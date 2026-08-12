Santa Fe suma a mutuales al financiamiento productivo

El Gobierno de Santa Fe avanzó en la incorporación de las mutuales como actores estratégicos de su política de financiamiento productivo. La iniciativa contempla beneficios tributarios para canalizar créditos hacia actividades productivas y promover inversiones en infraestructura deportiva, educativa, cultural, científica y social.

El esquema fue presentado ante representantes del sector mutualista por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, acompañado por el secretario de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo, Gonzalo Toselli; el subsecretario de Coordinación Administrativa y Financiamiento, Juan Pablo Batistelli; y el director provincial de Administración, Finanzas y Coordinación de Agencias para el Desarrollo, Carlos Volpato.

La herramienta se sustenta en el artículo 20 de la Ley Impositiva Anual Nº 14.426, vigente para el período fiscal 2026, y en las reglamentaciones dictadas por la Provincia para instrumentar los beneficios.

Puccini explicó que el Gobierno viene desarrollando diferentes líneas junto con entidades públicas y privadas y señaló que restaba profundizar la participación del sector mutual. "La idea es que puedan hacer uso de esta exención y, al mismo tiempo, incorporar a las mutuales como socias estratégicas para ampliar el alcance territorial de estas herramientas, llegando de manera más directa a cada comunidad y fortaleciendo el entramado local", sostuvo.

El ministro consideró que la presencia territorial de las mutuales puede ampliar el alcance de las herramientas financieras provinciales. "Creemos que ahí hay una oportunidad muy interesante de articulación y nos gustaría poder hacerlo junto a ustedes", agregó.

Deducciones para créditos productivos

La Ley Nº 14.426 establece que, durante 2026, las asociaciones mutuales santafesinas podrán deducir de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos los intereses percibidos por préstamos o asistencia financiera que cumplan con las condiciones fijadas para el financiamiento productivo provincial.

Toselli señaló que el objetivo de la reunión fue repasar las posibilidades contempladas en la normativa. "Los beneficios tributarios ya son conocidos, pero es importante repasarlos", indicó. El funcionario precisó que el artículo 20 establece una deducción con un límite del 20% de la base imponible para los intereses correspondientes a los créditos alcanzados por el régimen.

La normativa determina que la deducción se aplicará en la misma proporción de la base imponible atribuida a la jurisdicción Santa Fe por la actividad de ayuda económica mutual con captación de fondos de sus asociados. Los préstamos o asistencias financieras deberán encuadrarse en las pautas establecidas por el programa provincial.

La reglamentación del esquema tuvo un avance específico en julio, cuando el Poder Ejecutivo modificó mediante el Decreto Nº 1436/2026 el Programa Santa Fe Activa – Financiamiento Productivo para instrumentar los beneficios previstos por la Ley Impositiva 2026 e incorporar las condiciones correspondientes al sector mutual.

Beneficios para inversiones en infraestructura

El régimen incorpora además deducciones de hasta el 30% de la base imponible para determinados aportes e inversiones en infraestructura, bajo las condiciones previstas en la legislación provincial.

Entre los conceptos alcanzados se encuentran las donaciones efectuadas a entidades deportivas, educativas, culturales, científicas y sociales reconocidas, con personería jurídica y radicadas en Santa Fe, cuando los fondos estén destinados a la construcción o mejora de infraestructura y las intervenciones sean supervisadas por los ministerios correspondientes.

También quedan comprendidas las inversiones realizadas directamente por las mutuales para construir o mejorar infraestructura deportiva, educativa, cultural, científica y social, siempre que estén vinculadas con su objeto social y cuenten con la supervisión de los organismos provinciales competentes.

De esta manera, el incentivo tributario busca combinar dos objetivos: ampliar la disponibilidad de financiamiento para actividades productivas y movilizar recursos hacia infraestructura de entidades santafesinas.

El esquema de Santa Fe Activa

La incorporación de las mutuales se articula con Santa Fe Activa – Financiamiento Productivo, programa creado originalmente en 2024 y posteriormente reformulado por la Provincia. Su finalidad es generar herramientas financieras que permitan a productores y otros actores económicos realizar inversiones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de sus actividades.

El programa funciona mediante acuerdos con entidades financieras y otros actores habilitados, con líneas orientadas a diferentes sectores de la economía provincial. La estrategia apunta a diversificar las fuentes de crédito disponibles en el territorio santafesino y facilitar el acceso al financiamiento mediante instrumentos específicos.

En julio de este año, además, la Provincia modificó el programa Santa Fe Activa – Bonificación de Tasas de Interés para incluir expresamente entre las entidades intermediarias a cooperativas de crédito y mutuales, junto con otros actores financieros contemplados en ese régimen.

Aquellas mutuales interesadas en acceder a las líneas de financiamiento, podrán contar con mayor información aquí.

Del encuentro participaron representantes de las tres federaciones de mutuales santafesinas. Por la Federación de Mutuales de Santa Fe estuvieron Jorge Coniglio y Ricardo Zimaro; por la Federación de Mutuales de Ahorro y Crédito participaron Emiliano Torres, Claudio de Gaspari y Andrés Selliez; mientras que por la Federación de Mutuales Brigadier López asistieron Gustavo Bernay, Marcelo Cinquini y Piero Bonino.