Venado Tuerto: Nueve años de prisión por abusar de una niña

Un hombre de 34 años fue condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en Venado Tuerto. Los hechos se produjeron de manera reiterada durante alrededor de un año, cuando la víctima transitaba la primera parte de su escolaridad primaria.

El condenado fue identificado como Fabián Alejandro Suárez. La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Vidal, luego del juicio oral desarrollado en los tribunales de Venado Tuerto, en el que la fiscal Débora Valentín representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras conocerse la resolución, Valentín manifestó: "Valoramos que la magistrada haya considerado acreditada la atribución delictiva que realizamos". Además, señaló que desde la Fiscalía "analizaremos los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir".

Abusos reiterados durante alrededor de un año

De acuerdo con la acusación sostenida durante el juicio, los abusos ocurrieron en reiteradas oportunidades y se extendieron durante aproximadamente un año. La fiscal precisó que la víctima era una niña que en ese período cursaba los primeros años de la escuela primaria.

Valentín indicó: "Suárez abusó de la víctima en reiteradas oportunidades durante alrededor de un año, en la época en la que ella transitaba la primera parte de su escolaridad primaria".

Los episodios tuvieron como escenario la vivienda en la que residía el ahora condenado, un lugar al que la niña concurría debido a la relación familiar que existía entre ambos. La representante del MPA explicó que ese vínculo facilitaba la presencia habitual de la víctima en el domicilio.

En ese sentido, la fiscal detalló: "Los hechos delictivos tuvieron lugar en la casa en la que él residía", y agregó que "la niña frecuentaba esa vivienda a raíz del vínculo familiar que tenían".

Durante el debate también fueron expuestas otras conductas atribuidas al acusado en el contexto de los abusos. Según la Fiscalía, Suárez le mostraba contenido pornográfico a la niña y la obligaba a utilizar ropa que no era acorde con su edad.

Valentín sostuvo que esas acciones formaban parte de los hechos investigados y tuvieron consecuencias sobre la víctima. La fiscal afirmó: "Esas conductas tuvieron entidad suficiente para interferir en el desarrollo normal de la sexualidad de la niña".

La revelación de los hechos y la denuncia

La investigación comenzó después de que la víctima pudiera contar lo que había atravesado. Según la información brindada por el MPA, la niña habló inicialmente de sus padecimientos con amigas de su edad y posteriormente con su madre.

La fiscal explicó que, tiempo después de los hechos, la víctima logró expresar lo sucedido y que esa revelación permitió que la situación llegara a conocimiento de los adultos responsables. Valentín señaló: "Tiempo después, la víctima logró hablar acerca de sus padecimientos con amigas de su edad y con su madre, quien realizó la denuncia que dio origen a la investigación".

A partir de esa presentación se inició la investigación penal que posteriormente derivó en la acusación contra Suárez y, finalmente, en el juicio oral celebrado en los tribunales venadenses.

La calificación penal y la condena

Tras el desarrollo del debate, la jueza Mariana Vidal consideró acreditada la atribución delictiva presentada por la Fiscalía y condenó a Suárez a nueve años de prisión.

El hombre fue declarado autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, de acuerdo con la calificación penal informada por el Ministerio Público de la Acusación.

La resolución fue dictada en el marco del juicio oral en el que la Fiscalía presentó las pruebas vinculadas con los abusos y sostuvo la responsabilidad penal del acusado. Luego de la sentencia, el MPA anticipó que analizará los fundamentos del fallo para determinar los pasos procesales que correspondan.