Santa Fe ofrece créditos para renovar taxis, remises y colectivos

El Gobierno de Santa Fe presentó nuevas líneas de financiamiento para renovar unidades del transporte interurbano de pasajeros y modernizar las flotas de taxis y remises en toda la provincia. Los créditos tendrán tasas bonificadas y permitirán financiar la incorporación de nuevos vehículos, con respaldo del Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe).

La iniciativa fue presentada este lunes 10 de agosto por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin. El programa contempla 10.000 millones de pesos para empresas de transporte interurbano y 4.000 millones de pesos para taxis y remises.

El financiamiento será canalizado a través del Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario. El objetivo es facilitar la renovación de unidades en un escenario de elevados costos financieros y mejorar las condiciones de servicios que cumplen un papel central en la movilidad urbana y la conectividad entre localidades santafesinas.

Créditos para renovar el transporte interurbano

Para el transporte público interurbano se estableció un cupo de 10.000 millones de pesos destinado a empresas que cuenten con certificado Mipyme vigente y busquen renovar o incorporar vehículos.

A través del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario, las empresas podrán acceder a préstamos de hasta 1.000 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses. La Provincia bonificará diez puntos porcentuales anuales durante los primeros 36 meses.

Puccini vinculó la renovación de las unidades con la necesidad de preservar los servicios que conectan distintas localidades de la provincia. «Estamos trabajando para sostener destinos, sostener rutas, tratar de empezar a innovar y hacer cada ruta más sostenible, sabiendo que cada ruta que se cae es un pueblo que deja de estar conectado», señaló.

El ministro destacó además la articulación entre el Estado, las entidades financieras y el sector privado. «Son recursos santafesinos que, en un círculo virtuoso, están volviendo a la cadena productiva», sostuvo.

Según explicó, los créditos no representan solamente una herramienta para las empresas que incorporen los vehículos, sino que buscan generar mejores condiciones de prestación y menores costos de mantenimiento y funcionamiento mediante la renovación de las flotas.

Financiamiento específico para taxis y remises

La segunda línea contará con un cupo de 4.000 millones de pesos para la renovación de taxis y remises. La secretaria provincial de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, precisó que en Santa Fe funcionan alrededor de 8.900 remises y 6.500 taxis, lo que dimensiona el universo potencialmente alcanzado por la medida.

A través del Nuevo Banco de Santa Fe se otorgarán préstamos de hasta 200 millones de pesos por beneficiario, con un plazo de 24 meses a tasa fija del 39% o una alternativa de 36 meses a tasa variable. La Provincia bonificará 7,5 puntos porcentuales anuales.

El Banco Municipal de Rosario ofrecerá, por su parte, financiamiento de hasta 150 millones de pesos, con devolución en 36 meses, y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales.

Las líneas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los cupos disponibles. El respaldo de Fogafe busca facilitar el acceso al sistema financiero de empresas y titulares de licencias que necesiten concretar el recambio de sus vehículos.

En el caso del Banco Municipal, el crédito puede solicitarse online ingresando a la web de la institución bancaria.

El desafío de sostener la conectividad provincial

Durante la presentación, Olivares recordó que desde enero de 2024 el Gobierno nacional retiró los aportes destinados al transporte público del interior del país. «Ante esas situaciones, Provincia y municipios nos arremangamos porque tenemos la concepción de que estamos para solucionar problemas», afirmó.

El ministro de Economía también destacó el papel de Fogafe como herramienta para respaldar las operaciones crediticias. «El fondo de garantías permite tener lo que históricamente daba el banco público», señaló al explicar la función del instrumento provincial.

Según los datos aportados por Alvarado, Santa Fe invirtió más de 250.000 millones de pesos desde el inicio de la actual gestión para sostener el sistema de transporte y garantizar la movilidad en el territorio provincial.

El esquema comprende un sistema interurbano integrado por servicios metropolitanos, de larga distancia y empresas de fomento. En ese contexto, la Provincia plantea la renovación de unidades como parte de las medidas destinadas a preservar recorridos y conexiones entre ciudades y localidades.

La movilidad eléctrica gana espacio

En Rosario, las nuevas posibilidades de financiamiento se suman al proceso iniciado para incorporar tecnologías alternativas a taxis y remises.

En junio, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza Nº 10.915, que habilitó la incorporación de vehículos eléctricos y con energías alternativas a los servicios de taxis y remises. Posteriormente, el municipio autorizó el primer automóvil híbrido enchufable destinado a prestar servicio como remís.

El nuevo esquema crediticio incorpora ahora una herramienta financiera que puede facilitar ese recambio tecnológico. Javkin destacó que la renovación de las flotas tiene impacto sobre la calidad y frecuencia de los servicios y señaló las posibilidades que abre la movilidad eléctrica para reducir costos operativos.

«Particularmente lo pienso en taxis y remises, con márgenes que cambiarían absolutamente si se pudiera pasar a una movilidad alternativa», expresó el intendente.

Javkin también señaló que el avance de estas tecnologías planteará nuevas exigencias para la infraestructura urbana, especialmente en materia de puntos de carga. El intendente consideró que la ciudad deberá acompañar ese proceso a medida que aumente la presencia de vehículos eléctricos.

Con las nuevas líneas, la Provincia busca combinar renovación de flotas, acceso al crédito y modernización tecnológica, tanto en el transporte que conecta localidades santafesinas como en los servicios de taxis y remises.