Casilda retomó la obra de 52 viviendas con fondos provinciales

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha la reactivación de 52 viviendas en Casilda que pertenecían a programas federales y permanecían paralizadas desde 2023. La Provincia asumió íntegramente el financiamiento de los trabajos, con una inversión superior a $2.600 millones y el compromiso de completar las unidades en el plazo aproximado de un año.

La continuidad del proyecto fue acordada entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Casilda. Las viviendas presentan actualmente un avance cercano al 30% y están distribuidas en tres sectores de la ciudad.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la intervención forma parte de la decisión provincial de recuperar proyectos habitacionales que habían quedado sin continuidad tras la paralización de programas financiados originalmente por el Gobierno nacional.

«De a poco estamos reactivando las viviendas que la Nación abandonó en Santa Fe. En estas semanas pudimos entregar 10 viviendas en Vera y 55 en Firmat, que también habían sido dejadas de lado por la gestión nacional. En Casilda tenemos el compromiso de finalizarlas dentro de un año y entregarlas a las familias», afirmó.

La reactivación en Casilda se integra a más de 400 soluciones habitacionales que la Provincia decidió recuperar en distintos puntos del territorio santafesino ante la discontinuidad del financiamiento nacional.

Enrico también destacó la continuidad de la empresa constructora durante el período en que los trabajos estuvieron detenidos. «Quiero agradecer a la empresa, porque asumió un riesgo importante al custodiar la obra durante todo este tiempo de paralización. Saben que el Gobierno de Maximiliano Pullaro cumple con los contratos y agradecemos esa confianza», sostuvo.

El funcionario remarcó además la importancia de garantizar recursos y previsibilidad para recuperar obras que habían quedado inconclusas. «No se trata solo de levantar paredes, sino de cumplir con la palabra empeñada ante los santafesinos. Con cuentas claras y reduciendo gastos improductivos, demostramos que en Santa Fe la obra que se inicia se termina», expresó.

El Municipio participará en las obras de infraestructura

El intendente de Casilda, Guillermo Franchella, destacó el impacto de la decisión y señaló que el objetivo es que las unidades puedan convertirse en viviendas para 52 familias una vez finalizados los trabajos.

«Estas casas habían sido abandonadas por la Nación y, por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico, se van a terminar. Queremos que se conviertan en hogares para 52 familias y que, en un contexto tan difícil, puedan tener la posibilidad de acceder a una vivienda propia», afirmó.

La Municipalidad asumirá parte de las tareas complementarias necesarias para completar la urbanización. Según explicó Franchella, el gobierno local ejecutará cercos perimetrales y nexos de agua y cloacas en los sectores donde exista factibilidad técnica.

Además, el Municipio puso recursos y mano de obra local a disposición de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para colaborar en el tendido eléctrico que requiera el nuevo barrio. «Trabajando juntos multiplicamos los resultados», señaló el intendente.

Una inversión superior a $2.600 millones

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, precisó que las 52 unidades están distribuidas en tres localizaciones de Casilda. El mayor grupo está compuesto por 36 viviendas ubicadas en la manzana Nº 55, delimitada por las calles San Luis, Sargento Cabral, La Rioja y Chile.

Otras 11 unidades se encuentran en la manzana Nº 18, sobre Dante Alighieri, entre Alvear y bulevar Argentino. Las cinco restantes están emplazadas en la manzana Nº 71, en el sector de Alvear y bulevar Villada. Dos de estas últimas corresponden a viviendas adaptadas.

«Estamos retomando una obra que está en un 30% de avance, con una inversión provincial de más de 2.600 millones de pesos», explicó Crivelli. El funcionario agregó que la Municipalidad colaborará con la infraestructura necesaria para completar el proyecto.

La convocatoria para quienes aspiren a acceder a las unidades todavía no fue abierta. Según anticipó el secretario de Hábitat y Vivienda, la inscripción comenzará cuando la ejecución alcance aproximadamente el 80%, momento en el que las familias interesadas podrán anotarse para participar del sorteo mediante el Registro Digital.

Cómo serán las viviendas

Las unidades corresponden al prototipo compacto de dos dormitorios y tendrán una superficie de 63,97 metros cuadrados. Cada una dispondrá de cocina-comedor integrada, baño, lavadero exterior y patio.

El proyecto contempla además las obras de infraestructura necesarias para los tres sectores, entre ellas cordón cuneta, alumbrado público, energía eléctrica, agua potable y cloacas. Para el abastecimiento energético domiciliario se prevé la provisión de gas envasado.

Con el reinicio de los trabajos, el Gobierno provincial busca completar una obra habitacional que permanecía detenida desde 2023 y avanzar hacia su posterior adjudicación, una vez que el proyecto alcance el grado de ejecución requerido para habilitar la inscripción de las familias interesadas.