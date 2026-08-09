Venado Tuerto: Choque en Ruta 8 dejó un herido

Un violento siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en Venado Tuerto, donde dos automóviles colisionaron en la intersección de avenida Marcos Ciani, correspondiente a la traza urbana de la Ruta Nacional Nº 8, y calle Piacenza. Uno de los conductores debió ser rescatado del interior de su vehículo y trasladado al Hospital Alejandro Gutiérrez.

El accidente ocurrió alrededor de las 3.30 y fue protagonizado por un Volkswagen Suran azul, conducido por Bernardo, de 19 años, y un Chevrolet Corsa Classic gris, al mando de Claudio, de 50 años.

Las circunstancias que derivaron en el choque no fueron precisadas en el informe difundido por los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto.

Rescate de uno de los conductores

Al arribar al lugar, los bomberos constataron la colisión entre los dos automóviles y advirtieron que uno de los conductores había quedado atrapado dentro del habitáculo, por lo que fue necesario iniciar maniobras específicas para poder retirarlo.

Las tareas de extricación se realizaron con la asistencia del personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que intervino durante el procedimiento de rescate.

Una vez liberado del vehículo, el hombre fue trasladado en una ambulancia al Hospital Alejandro Gutiérrez, donde quedó internado para recibir atención médica. Hasta el momento no se informaron oficialmente las características de las lesiones ni su evolución.

Respecto del otro conductor involucrado, los bomberos indicaron que se encontraba fuera del automóvil cuando arribaron los servicios de emergencia. No presentaba lesiones aparentes, de acuerdo con la evaluación realizada en el lugar.

Intervención de los servicios de emergencia

El operativo desplegado durante la madrugada también contó con la participación de agentes de Tránsito y efectivos policiales del 911, quienes trabajaron junto con bomberos y personal sanitario en la intersección.

La avenida Marcos Ciani constituye parte del recorrido urbano de la Ruta Nacional Nº 8 dentro de Venado Tuerto. La denominación corresponde oficialmente al tramo de la ruta comprendido entre avenida Quintana y la intersección con la Ruta Nacional Nº 33.

El siniestro de este domingo ocurrió en el cruce con Piacenza y requirió la intervención coordinada de distintos servicios de emergencia para asistir a los ocupantes y liberar al conductor que había quedado atrapado.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la mecánica de la colisión ni sobre las causas que la provocaron. Tampoco se informó oficialmente si alguno de los involucrados debió permanecer hospitalizado más allá de la atención inicial.

Fotos provistas por Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto