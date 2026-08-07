Villa Cañás entregó 6.2 millones de pesos del FAD a los clubes

La Municipalidad de Villa Cañás concretó una nueva entrega del Fondo de Asistencia Deportiva (FAD) destinada a las tres principales instituciones deportivas de la ciudad. El aporte correspondiente al segundo trimestre de 2026 alcanzó los 6.291.000 de pesos y fue distribuido entre los clubes Studebaker, Sportsman e Independiente.

Los recursos corresponden al período comprendido por los meses de abril, mayo y junio y forman parte del mecanismo municipal de asistencia económica destinado a acompañar el funcionamiento y desarrollo de las entidades deportivas locales.

La entrega contó con la participación del intendente Norberto Gizzi; el secretario de Economía, Oscar Caffa; la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; y el director de Deportes de la Municipalidad, Leonardo Moyano.

Por parte de las instituciones estuvieron Nicolás Spurio, en representación del Club Studebaker; Javier Passuello, por Sportsman; y Fernando Borsini, por Independiente.

Recursos para infraestructura y disciplinas deportivas

El Fondo de Asistencia Deportiva tiene como finalidad contribuir a la ampliación, construcción y mantenimiento de las instalaciones de los clubes, además de colaborar con la adquisición de equipamiento y el fomento de las distintas disciplinas que se desarrollan en esas entidades.

De esta manera, los recursos pueden ser destinados a necesidades vinculadas con la infraestructura edilicia y con las actividades deportivas que las instituciones sostienen en sus diferentes niveles.

La nueva transferencia mantiene la política de aportes periódicos del Municipio a Studebaker, Sportsman e Independiente. Las tres entidades concentran buena parte de la actividad deportiva de Villa Cañás y participan además en diferentes iniciativas impulsadas o acompañadas desde el ámbito municipal.

Durante este año, por ejemplo, los tres clubes volvieron a participar de la Copa Ciudad 2026 de fútbol, organizada por la Dirección de Deportes municipal. Studebaker y Sportsman también cedieron sus instalaciones para el desarrollo de actividades de la Colonia de Vacaciones Municipal durante la temporada de verano.

En 2025 se distribuyeron más de 16 millones

Como antecedente inmediato, durante 2025 el Municipio distribuyó 16.074.000 de pesos a través del Fondo de Asistencia Deportiva, de acuerdo con la Cuenta General del Ejercicio de la Municipalidad de Villa Cañás.

La última entrega correspondiente a ese año se realizó en enero de 2026 y comprendió los recursos del cuarto trimestre, integrado por octubre, noviembre y diciembre. En aquella oportunidad se distribuyeron 4.500.000 de pesos entre Studebaker, Sportsman e Independiente.

La comparación con esa transferencia muestra un incremento nominal en el monto trimestral: los 6.291.000 de pesos correspondientes a abril, mayo y junio de 2026 superan en 1.791.000 de pesos a los recursos entregados por los últimos tres meses de 2025.

El esquema del FAD constituye así una vía específica de asistencia municipal para las entidades deportivas de Villa Cañás, con recursos orientados directamente a infraestructura, equipamiento y desarrollo de disciplinas.

La entrega correspondiente al segundo trimestre permite dar continuidad durante 2026 a ese mecanismo de acompañamiento y aporta financiamiento para que Studebaker, Sportsman e Independiente puedan sostener mejoras en sus instalaciones y actividades deportivas.