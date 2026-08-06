Prohíben lotes de Átomo Desinflamante y Zetrotax tras un robo

La medida alcanza a dos cremas desinflamantes y a un jarabe antirretroviral utilizado en el tratamiento del VIH. Los medicamentos fueron sustraídos de una planta farmacéutica de Haedo y se desconoce en qué condiciones fueron conservados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización y la distribución de determinados lotes de Átomo Desinflamante Forte, Átomo Desinflamante Clásico y Zetrotax, luego de que fueran robados de una planta farmacéutica ubicada en Haedo, provincia de Buenos Aires.

Las medidas fueron establecidas mediante las disposiciones 4753/2026 y 4754/2026, firmadas el 30 de julio y publicadas este jueves 6 de agosto en el Boletín Oficial.

El hecho ocurrió en las instalaciones de Dalban Pharma S.A., donde se encontraban medicamentos pertenecientes a diferentes firmas que habían contratado servicios de preparación, empaque y acondicionamiento. En total, las prohibiciones alcanzan a 15.460 unidades sustraídas.

Los lotes de Átomo alcanzados

Uno de los productos involucrados es Átomo Desinflamante Forte, en su presentación de crema por 100 gramos. La medida comprende 5.740 unidades correspondientes al lote 00023, con vencimiento en mayo de 2028.

También fueron sustraídas 3.360 unidades de Átomo Desinflamante Clásico, crema por 110 gramos, lote 00214 y vencimiento en mayo de 2028. De esta manera, la prohibición alcanza a un total de 9.100 envases de ambas presentaciones.

La empresa Gramon Millet S.A., titular de los productos, informó que los medicamentos fueron robados como productos terminados, pero aclaró que esos lotes no habían sido comercializados previamente. Los remanentes que permanecían bajo su control fueron enviados a destrucción y se reservaron unidades de contramuestra para eventuales verificaciones.

La ANMAT prohibió específicamente el uso, la distribución y la comercialización de Átomo Desinflamante Forte, lote 00023, y Átomo Desinflamante Clásico, lote 00214. La disposición no afecta a todas las unidades de estas marcas, sino únicamente a los lotes identificados.

Prohibieron tres lotes de Zetrotax

La segunda disposición comprende tres lotes de Zetrotax, un jarabe por 240 mililitros elaborado por Laboratorios Richmond.

Se trata de un medicamento cuyo principio activo es zidovudina 10 mg/ml, con acción antirretroviral e indicado para el tratamiento de la infección por VIH en combinación con otras drogas. La información publicada por el laboratorio contempla su utilización en adultos y niños mayores de 12 años.

Los lotes sustraídos son el EAIB6, compuesto por 2.314 unidades; el EAIB7, con 1.706 frascos; y el EAIB8, integrado por otras 2.340 unidades. En total, la prohibición alcanza a 6.360 frascos de Zetrotax.

Al momento del robo, los frascos todavía no habían sido colocados dentro de sus estuches o envases secundarios. Sin embargo, ya se encontraban identificados con las etiquetas autorizadas, en las que figuraban el nombre del producto, el número de lote y la fecha de vencimiento.

La disposición oficial presenta una inconsistencia en la escritura del nombre: en algunos apartados lo menciona como “Zetrotrax”, mientras que en los considerandos aparece correctamente identificado como Zetrotax Jarabe. La denominación comercial informada por Laboratorios Richmond es Zetrotax, por lo que esta nota utiliza esa forma.

La ANMAT advirtió sobre su conservación

El organismo sanitario fundamentó las prohibiciones en que se desconoce qué ocurrió con los medicamentos después del robo. En consecuencia, no puede acreditarse que hayan sido almacenados, manipulados o transportados en condiciones adecuadas, ni garantizarse su calidad y seguridad.

Ante el riesgo de que las unidades ingresen a circuitos comerciales no autorizados, la ANMAT resolvió impedir su uso, distribución y venta en todo el territorio nacional. La medida fue comunicada a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a los organismos encargados del control comercial.