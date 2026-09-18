Toniolli cruzó a Pullaro por su postura sobre las PASO

El vicepresidente primero del Partido Justicialista de Santa Fe, Eduardo Toniolli, cuestionó al gobernador Maximiliano Pullaro por mostrarse dispuesto a acompañar una suspensión de las PASO nacionales y vinculó esa posición con las discusiones políticas de cara a 2027. El dirigente peronista sostuvo que detrás del debate electoral se encuentran los objetivos de reelección del mandatario provincial y del presidente Javier Milei.

La reacción se produjo luego de que Pullaro fijara posición sobre la discusión abierta por el Gobierno nacional. El mandatario santafesino diferenció la suspensión de la eliminación definitiva de las primarias: se manifestó dispuesto a evaluar que no se realicen en 2027, pero rechazó suprimirlas del sistema electoral.

Ese matiz resulta relevante porque el proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso en abril plantea directamente la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Las PASO nacionales ya habían sido suspendidas para las elecciones legislativas de 2025 mediante la Ley Nº 27.783.

El cuestionamiento de Toniolli

Toniolli interpretó la posición del gobernador como parte de un entendimiento político más amplio con el oficialismo nacional. "En busca de su reelección, Pullaro se sube al último recurso que le queda a Milei para tratar de lograr la suya: fragmentar a la oposición", afirmó.

El dirigente contrapuso esa postura con la reciente reforma electoral santafesina. "Hace dos semanas Pullaro impulsó una reforma electoral provincial que amplió las internas abiertas y obligatorias, extendiendo su uso para la selección de candidaturas a la vicegobernación dentro de una misma fórmula, y ahora nos quiere convencer de que las PASO son un problema, y que hay que eliminarlas en el orden nacional", sostuvo.

El nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos de Santa Fe fue sancionado el 27 de agosto, promulgado el 9 de septiembre y publicado al día siguiente. Entre sus disposiciones establece que una misma persona puede competir como precandidata a gobernador en hasta tres fórmulas internas de una misma fuerza, siempre acompañada por diferentes precandidaturas a vicegobernador.

Para Toniolli, esas posiciones responden a un mismo objetivo político. "El hilo conductor que une a esas dos posiciones, a todas luces contradictorias, es la desesperación del gobernador por lograr su reelección", afirmó, y sostuvo que Pullaro estaría dispuesto a acordar con el espacio de Milei para alcanzar ese objetivo.

La reforma constitucional santafesina sancionada en 2025 habilitó la reelección consecutiva del gobernador y vicegobernador por un período. Además, una disposición transitoria determinó que el mandato actualmente en ejercicio se considera el primer período, por lo que Pullaro queda legalmente habilitado para presentarse nuevamente en 2027.

La discusión económica entró en la disputa

Toniolli también trasladó la crítica al escenario económico y laboral de la provincia. Según planteó, durante los últimos dos años y medio Santa Fe perdió empresas y puestos de trabajo formales y sufrió el impacto de la caída de la actividad, la obra pública nacional y los recursos transferidos a municipios.

En ese marco, afirmó: "El mismo día que se anuncia que Rosario es la capital nacional de la desocupación, el gobernador Pullaro —en vez de defender a sus coprovincianos— sale a respaldar la estrategia de Milei".

El dato laboral conocido esta semana muestra efectivamente un deterioro significativo en el principal aglomerado urbano santafesino: la desocupación en el Gran Rosario alcanzó el 11,5% durante el segundo trimestre de 2026, el registro más alto entre los aglomerados relevados, mientras el promedio nacional fue de 7,9%.

Las afirmaciones de Toniolli sobre las motivaciones electorales de Pullaro y Milei forman parte de su interpretación política de la discusión y fueron rechazadas implícitamente por el propio gobernador al diferenciar entre suspender las PASO y eliminarlas definitivamente.

Un llamado al peronismo

Sobre el cierre de su planteo, Toniolli también dirigió un mensaje hacia el interior del Partido Justicialista. Convocó a superar las disputas internas y construir una alternativa política más amplia tanto en Santa Fe como a nivel nacional.

"Hay que dejar de lado el internismo estéril", sostuvo, y pidió avanzar en "la construcción de una alternativa amplia" que coloque en el centro de la discusión "la defensa del trabajo argentino, la producción nacional y la soberanía, como banderas irrenunciables".