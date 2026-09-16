La natalidad cayó 46% en Argentina en apenas nueve años

La Argentina atraviesa una transformación demográfica de magnitud. En 2015 se registraron 770.040 nacidos vivos, mientras que en 2024 fueron 413.135: en nueve años hubo casi 357 mil nacimientos menos por año, una reducción cercana al 46%.

La tendencia también se profundizó durante el último período disponible. En 2023 habían nacido 460.902 niños, por lo que entre 2023 y 2024 los nacimientos disminuyeron alrededor de un 10%. La continuidad del descenso muestra que no se trata de una variación circunstancial, sino de un proceso sostenido que viene modificando la estructura demográfica del país.

La fecundidad cayó a 1,2 hijos por mujer

El cambio no se limita a la cantidad absoluta de nacimientos. Datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ubican la tasa global de fecundidad argentina en torno a 1,2 hijos por mujer, muy por debajo de los 2,1 considerados como nivel de reemplazo poblacional.

En 2023, el organismo había informado una tasa de 1,33 hijos por mujer, mientras que mediciones anteriores la situaban alrededor de 1,4. El descenso acompaña una transformación en los proyectos familiares y una tendencia a postergar la maternidad hacia edades más avanzadas.

Argentina no constituye una excepción. La revisión 2024 de World Population Prospects, de Naciones Unidas, estimó una fecundidad mundial de 2,25 hijos por mujer, frente a 3,31 en 1990. Más de la mitad de los países y territorios ya se encuentran por debajo del nivel de reemplazo, mientras que cerca de uno de cada cinco registra tasas inferiores a 1,4 hijos por mujer.

Entre estos últimos aparecen China, Italia, Corea del Sur y España, países donde el descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional ya forman parte de los principales desafíos demográficos.

La edad y los nuevos proyectos familiares

El fenómeno será uno de los ejes de análisis del XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, organizado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR), que comienza este miércoles 16 de septiembre en Buenos Aires y se extenderá hasta el viernes 18.

El presidente de SAMeR y especialista en Medicina Reproductiva, Agustín Pasqualini, planteó que el análisis no debería limitarse a la cantidad de nacimientos. «La caída de la natalidad no debería analizarse únicamente contando cuántos niños nacen, sino tratando de comprender cuándo las personas desean tenerlos y qué ocurre entre ese deseo y la posibilidad biológica de concretarlo», explicó.

Según el especialista, muchas mujeres deciden o necesitan postergar la maternidad por diferentes circunstancias personales, laborales o económicas. «Hoy los proyectos familiares son distintos, muchas mujeres necesitan o eligen postergar la maternidad y eso es absolutamente válido. Nuestro desafío como médicos es que esa decisión sea informada», sostuvo.

Los especialistas remarcan que incorporar información sobre fertilidad a los controles habituales no implica promover la maternidad ni indicar tratamientos de reproducción asistida. El objetivo es que cada persona pueda conocer las posibilidades y limitaciones reproductivas asociadas con la edad y tomar sus propias decisiones.

Con el paso de los años disminuyen tanto la cantidad de ovocitos disponibles como la proporción de aquellos con capacidad reproductiva. Ese proceso adquiere mayor relevancia durante la segunda mitad de la década de los 30 y se acelera posteriormente.

Criopreservación y los límites de la evidencia

Entre las herramientas disponibles se encuentra la criopreservación de ovocitos mediante vitrificación, que permite extraer y conservar óvulos para un eventual uso posterior. Sin embargo, los especialistas advierten que el procedimiento no garantiza un embarazo futuro.

La American Society for Reproductive Medicine analizó la evidencia disponible y concluyó que los resultados tienden a ser mejores cuando los óvulos fueron criopreservados a menor edad. Uno de los estudios incluidos registró una tasa de embarazo clínico del 60,2% entre mujeres que habían congelado sus óvulos antes de los 38 años, frente al 43,9% entre quienes lo hicieron a partir de esa edad.

La propia guía advierte, sin embargo, que la evidencia disponible todavía es insuficiente para fijar una edad óptima universal o asegurar una determinada probabilidad de nacimiento.

Desde la asociación de pacientes Concebir, su presidenta, Ana Claudia Ceballos García, señaló que detrás de las estadísticas conviven realidades muy diferentes. «Hay personas que quieren tener hijos, pero postergan la búsqueda porque sienten que todavía no están dadas las condiciones económicas, laborales o personales», explicó.

También destacó la importancia de acceder a esa información antes de que aparezcan dificultades para lograr un embarazo. «Contar con información le permite a las personas tomar decisiones con más herramientas y evita que muchos lleguen a la consulta diciendo ‘si hubiera sabido esto antes, quizás hubiese hecho algo diferente’», afirmó.

Gonzalo Devoto, gerente médico de Endocrinología y Fertilidad de Merck, sintetizó ese enfoque: «El objetivo no es decirle a nadie cuándo tener hijos. Es evitar que alguien llegue a los 40 descubriendo información sobre su fertilidad que hubiera querido conocer a los 25. No se trata de decidir antes. Se trata de saber antes».