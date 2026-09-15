Villa Cañás celebró la Tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre

Cientos de vecinos de Villa Cañás y localidades de la región participaron el domingo de la Tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre, una celebración que volvió a reunir gastronomía, música, expresiones artísticas y actividades recreativas en el Predio Mirtha Legrand.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Villa Cañás, tuvo como protagonistas a panaderos locales y aficionados, que ofrecieron las tradicionales empanadas y otros productos de panadería durante una jornada que busca poner en valor uno de los sabores característicos de la ciudad.

La fiesta comenzó con un desfile por las calles encabezado por la murga “Legrand Mur”, con la participación de alumnos, docentes y directivos de instituciones educativas, además de autoridades municipales.

Gastronomía, música y propuestas para toda la familia

A lo largo de la jornada, el escenario “Los Tres Maestros” concentró buena parte de la actividad artística. Entre las presentaciones estuvieron Pa’ Moverte, Agustín Fakelmann y su conjunto, Dos Raíces, la Academia Celeste y Blanco y Ezequiel Aquino, además de agrupaciones de danza, gimnasia artística y propuestas de diferentes espacios culturales de la ciudad.

También participaron la Escuela Orquesta de la Escuela Nº 178 “Juan Cañás”, el coro “En Si Mayor” del Centro de Jubilados “Vivir con Alegría”, el Coro “Vox Populi” y los distintos talleres municipales de teatro, tango, ritmos urbanos, danza árabe, guitarra, percusión, español y contemporáneo.

La propuesta se completó con artesanos y emprendedores locales y de la región, stands de instituciones, inflables y juegos recreativos, ampliando la convocatoria más allá de la actividad gastronómica.

Las distinciones de la tercera edición

Como parte de la celebración se entregaron reconocimientos a quienes se destacaron por la calidad, creatividad y elaboración de las tradicionales empanadas de hojaldre.

Panadería Tentaciones recibió la distinción al Mejor Stand de Hojaldre Dorado, mientras que Panadería Gran Javi obtuvo el reconocimiento a la Empanada Popular, elegida mediante el voto del público.

El premio Maestro de la Empanada fue para Panadería El Deca. En tanto, José Aliendro y Elida Wambold fueron distinguidos en Diseño e Innovación Empanadera y Flor de Lis recibió el reconocimiento como Empanadero Aficionado.

Durante la jornada también fue reconocido el Taller Protegido Municipal “Ilusiones”.

Una celebración que busca consolidarse

La Fiesta de la Empanada de Hojaldre nació en 2024 con el objetivo de poner en valor una elaboración que forma parte de la tradición gastronómica de Villa Cañás desde hace décadas. La primera edición también había convocado a cientos de personas y la propuesta tuvo continuidad durante 2025.

En esta tercera edición, la celebración volvió a contar con la declaración de interés turístico de la Secretaría de Turismo de Santa Fe, reforzando su perfil como una propuesta destinada a trascender el ámbito local y atraer visitantes de distintos puntos de la región.