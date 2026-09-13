La Escuela de Ciudades debatió la crisis climática en Santa Fe

La crisis climática y sus efectos sobre las ciudades fueron el eje del quinto encuentro de la Escuela de Ciudades, realizado durante dos jornadas en la capital santafesina con la participación de dirigentes, especialistas y referentes de gobiernos locales.

La actividad, organizada por la Fundación Ciudades Sin Miedo y Vamos, se desarrolló bajo la consigna “Crisis climática: resistencia e imaginación política” y contó con la participación de Enrique Viale y Maristella Svampa.

Durante las jornadas se debatieron alternativas frente a los desafíos ambientales y su impacto en municipios y comunas, con la intención de traducir esas problemáticas en herramientas concretas para la gestión local.

La diputada nacional Caren Tepp sostuvo que el escenario actual obliga a revisar las respuestas tradicionales. “Tenemos el desafío de trabajar la innovación política y pensar por fuera de los moldes”, afirmó. Y agregó: “Tenemos elementos para ser audaces y construir el futuro que necesitamos”.

Una mirada desde los municipios

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, planteó que los efectos de las crisis adquieren una dimensión concreta cuando llegan al territorio. “En nuestras localidades las crisis dejan de ser conceptos y pasan a ser problemas concretos. No sólo tenemos que saber qué modelos cuestionamos, sino también qué alternativas somos capaces de construir con nuestra comunidad”, expresó.

La Escuela de Ciudades está orientada a concejales, minorías comunales y gobiernos locales, con el objetivo de aportar herramientas para abordar distintos desafíos de la administración pública.

Un ciclo que recorre la provincia

Antes del encuentro realizado en Santa Fe, la propuesta abordó temas vinculados con planificación urbana, matriz productiva y políticas de cuidados en jornadas desarrolladas en Rosario, Vera, Reconquista y Rafaela.

El cronograma continuará en octubre con una nueva instancia en Coronda, mientras que el cierre del ciclo está previsto para noviembre en Venado Tuerto.

De esta manera, la quinta jornada incorporó la cuestión climática a una agenda que viene recorriendo distintas problemáticas vinculadas con la gestión y el desarrollo de las ciudades santafesinas.