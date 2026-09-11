Mercado Libre amplía los envíos gratis y baja el mínimo de compra a $15.000

Mercado Libre anunció una fuerte reducción del monto mínimo necesario para acceder a envíos sin cargo a través de Meli+. Desde el lunes 14 de septiembre, el beneficio estará disponible en productos alcanzados por el programa a partir de compras de $15.000, frente a los $33.000 exigidos hasta ahora. La decisión tendrá alcance nacional y apunta especialmente a favorecer las compras de menor valor en el interior del país, donde el costo del transporte suele tener una mayor incidencia sobre el precio final. El cambio fue anunciado durante la segunda edición de Mercado Libre Experience, realizada este jueves en La Rural, en Buenos Aires.

Un fuerte recorte en el piso para acceder al beneficio

La modificación representa una reducción de más de la mitad en el monto necesario para obtener el envío gratuito. Según informó la compañía, el costo adicional derivado de la medida será absorbido por Mercado Libre y no implicará un aumento de las comisiones para los vendedores. El nuevo esquema forma parte de la estrategia de la empresa para ampliar la utilización de Meli+, su sistema de suscripción que ofrece beneficios en compras, envíos y otros servicios. La propia plataforma ya informa entre las condiciones de su plan Esencial la posibilidad de acceder a envíos gratis en productos desde $15.000. Mercado Libre espera además duplicar la cantidad de suscriptores de Meli+ durante los próximos 12 meses. La empresa busca que el menor piso permita incorporar compras de productos de consumo cotidiano y artículos de menor precio, operaciones en las que hasta ahora el costo del envío podía desalentar la adquisición.

La apuesta por el interior del país

Uno de los principales objetivos de la iniciativa está puesto fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. La extensión territorial y las distancias hacen que, en numerosas localidades del interior, el costo logístico represente una proporción considerable en compras de bajo valor. La compañía viene profundizando su infraestructura para acortar esas distancias. Según datos difundidos durante Mercado Libre Experience, su red cuenta con 45 centros de distribución, más de 324.000 metros cuadrados cubiertos y 1.142 agencias de recepción y entrega distribuidas en 23 provincias. El anuncio se produce además en el marco del plan de inversiones de U$s 3.400 millones previsto por Mercado Libre para Argentina durante 2026, destinado a ampliar su infraestructura logística, fortalecer su plataforma tecnológica y profundizar sus operaciones de comercio electrónico y servicios financieros. La compañía había anunciado también la creación de 1.900 nuevos empleos directos vinculados con ese proceso de expansión.

El crecimiento del ecosistema de Mercado Libre

Durante el encuentro realizado en La Rural también se presentaron nuevos datos sobre el peso de la empresa en la economía argentina. De acuerdo con el informe Efecto MELI, durante 2025 la actividad vinculada con Mercado Libre y Mercado Pago generó más de U$s 5.400 millones en valor agregado, una cifra equivalente a alrededor del 1% del Producto Bruto Interno del país. El mismo relevamiento indicó que el ecosistema sostuvo 126.500 puestos de trabajo directos e indirectos y que más de 3,5 millones de pymes y emprendedores realizaron operaciones a través de sus plataformas durante el último año. Con la reducción del monto mínimo para acceder a envíos gratuitos, Mercado Libre busca ahora ampliar esa penetración y estimular especialmente las operaciones de menor valor, uno de los segmentos donde el costo logístico todavía constituye una barrera importante para las compras online.