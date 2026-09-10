Villa Cañás: El municipio consultará a comerciantes para mejorar la gestión de residuos

La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha una encuesta destinada a comerciantes de la ciudad con el objetivo de relevar información que permita avanzar en mejoras vinculadas con la gestión de residuos.

La iniciativa es impulsada a través de la Secretaría de Servicios Públicos y el Área de Comercio y busca conocer las necesidades, hábitos y propuestas de los responsables de los distintos establecimientos comerciales.

El formulario llegará por WhatsApp

Desde el Municipio informaron que la encuesta será enviada a los comerciantes a través de WhatsApp, con un formulario mediante el cual podrán aportar información sobre la generación y disposición de residuos en sus actividades.

Los datos recopilados servirán para contar con un diagnóstico más preciso del sector comercial y evaluar posibles acciones destinadas a mejorar la gestión y la recolección de residuos en la ciudad.

La Municipalidad destacó la importancia de la participación de los comerciantes para reunir información representativa y sumar propuestas vinculadas con el funcionamiento del sistema.