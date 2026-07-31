Venado Tuerto: Condenaron a “Motoneta” a cuatro años y medio de prisión por un ataque armado

Joel Facundo Barrios, conocido como “Motoneta”, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por un ataque armado ocurrido en abril de 2025 en una vivienda de Venado Tuerto. La sentencia, dictada a partir de un procedimiento abreviado, quedó firme.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto.

Barrios reconoció su responsabilidad y prestó conformidad con los hechos atribuidos, la calificación legal y la pena acordada. Además de la prisión efectiva, se estableció una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

El ataque en una vivienda de Jujuy al 1400

El hecho ocurrió el 9 de abril de 2025, alrededor de las 16, en una vivienda ubicada en Jujuy al 1400 de Venado Tuerto, donde se encontraban varias personas.

De acuerdo con la investigación, Barrios llegó al lugar junto con otras personas en un automóvil blanco. Según la atribución fiscal, descendió del vehículo portando una pistola calibre 9 milímetros y efectuó disparos, uno de los cuales impactó en el interior de la vivienda.

Otro de los involucrados portaba un revólver, con el que golpeó en la cabeza a una de las personas presentes. Una mujer exhibía un arma blanca, mientras una cuarta persona permaneció en el vehículo.

Tras el ataque, los agresores se retiraron del lugar. La intervención policial se produjo inmediatamente después y culminó con la aprehensión de Barrios y otras personas sindicadas como participantes del episodio.

Vainas servidas y un impacto en la vivienda

La investigación incorporó las actuaciones realizadas por el Comando Radioeléctrico y el trabajo de Policía Científica.

En las inmediaciones de la vivienda fueron secuestradas dos vainas servidas calibre 9 milímetros y se constató un impacto compatible con un proyectil de arma de fuego en una de las paredes del inmueble.

Uno de los elementos centrales de la causa fue la declaración de una de las víctimas, quien identificó a Barrios como la persona que portaba la pistola y efectuó los disparos. El testimonio fue sostenido tanto ante la Policía como posteriormente ante el MPA.

Para la Fiscalía, la responsabilidad de Barrios quedó respaldada por la convergencia de la declaración de la víctima, la evidencia científica recolectada en la escena y la actuación policial inmediata, que permitió su aprehensión junto con otras personas señaladas como participantes.

La calificación y la pena

Los hechos fueron calificados respecto de Barrios como coautor de abuso de armas y amenazas calificadas por el uso de armas, en concurso con portación indebida de arma de fuego de guerra y de uso civil, agravadas por antecedentes condenatorios.

El Registro Nacional de Reincidencia incorporado al legajo acreditó la existencia de antecedentes condenatorios, circunstancia que fue considerada tanto en la calificación de los delitos vinculados con la portación de armas como al momento de determinar la pena.

La sentencia estableció cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Para establecer la sanción se tuvo en cuenta la gravedad del ataque, la utilización efectiva de armas de fuego, los disparos contra una vivienda habitada, la intervención conjunta de varias personas y el riesgo generado para las víctimas y terceros.

La Fiscalía también ponderó que no se trató únicamente de una exhibición intimidatoria de armas, sino que hubo disparos efectivos, circunstancia corroborada por las vainas calibre 9 milímetros secuestradas y el impacto detectado en el inmueble.

Como parte del procedimiento abreviado, Barrios aceptó su responsabilidad, la calificación jurídica y la pena. Con la sentencia firme, deberá cumplir cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los hechos investigados.