Venado Tuerto: Capacitaron a municipales en RCP y uso de DEA

El Gobierno de Venado Tuerto desarrolló junto a Bomberos Voluntarios una nueva capacitación destinada a trabajadores municipales, con formación teórica y práctica en reanimación cardiopulmonar (RCP), desobstrucción de vías aéreas y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA). El objetivo fue preparar al personal para actuar como primer interviniente ante accidentes o situaciones de emergencia.

La actividad fue organizada por la Dirección de Recursos Humanos municipal y estuvo a cargo de instructores del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto. Los encuentros se realizaron en el cuartel de la institución, ubicado en Italia 570.

La propuesta se distribuyó en tres jornadas, desarrolladas los días 16, 22 y 29 de julio. La organización por grupos permitió capacitar a trabajadores de distintas áreas sin afectar el funcionamiento habitual de los servicios municipales.

Formación para actuar ante una emergencia

Durante los encuentros, los participantes recibieron contenidos teóricos y realizaron prácticas orientadas a reconocer situaciones de emergencia y adquirir herramientas para brindar una primera respuesta.

La capacitación abordó maniobras de RCP, técnicas de desobstrucción de vías aéreas y utilización del DEA, tres procedimientos vinculados con la intervención inicial ante determinadas emergencias mientras se aguarda la asistencia especializada.

El entrenamiento buscó que los agentes municipales incorporaran conocimientos, habilidades y destrezas para identificar una emergencia y responder de manera rápida y segura. En este tipo de situaciones, la formación previa permite que quienes se encuentran inicialmente en el lugar cuenten con herramientas para intervenir durante los primeros minutos.

La iniciativa se inscribe además en una línea de trabajo que el municipio viene desarrollando junto a Bomberos Voluntarios. Durante 2024 se realizaron distintas instancias de capacitación en RCP, desobstrucción de vías aéreas y uso de DEA para personal de áreas municipales, entre ellas Servicios y Obras Públicas, Movilidad, Desarrollo Humano, Desarrollo Productivo, Comunicación y jardines municipales.

Ese esquema tuvo continuidad en 2025, cuando volvió a desarrollarse la formación en el cuartel de Bomberos con el propósito de brindar conocimientos de atención inicial básica hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Una política de capacitación con continuidad

Las jornadas de julio se incorporan así a un proceso sostenido de formación del personal municipal en primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias, impulsado desde la Dirección de Recursos Humanos con participación de Bomberos Voluntarios.

La capacitación en estas herramientas también coincide con otras acciones que Venado Tuerto viene desarrollando en materia de cardioprotección. En junio, el municipio informó sobre actividades abiertas de RCP y uso de DEA destinadas a vecinos, empresas e instituciones, en el marco de la estrategia local orientada a ampliar la cantidad de personas con conocimientos para intervenir ante una emergencia.

En el caso de los trabajadores municipales, la formación adquiere una dimensión específica por las distintas tareas y ámbitos en los que se desempeñan diariamente. La incorporación de herramientas de primera respuesta amplía la capacidad de actuación inicial del personal ante una eventual emergencia en dependencias, espacios públicos o servicios municipales.

La modalidad implementada durante julio permitió distribuir la capacitación en tres fechas para facilitar la participación de diferentes grupos. De esa manera, el municipio buscó compatibilizar la formación con la continuidad de las tareas habituales de cada área.

El trabajo conjunto con Bomberos Voluntarios mantiene, además, el esquema utilizado en capacitaciones anteriores, con encuentros presenciales que combinan contenidos teóricos y ejercicios prácticos. La finalidad es que los participantes no solo conozcan los procedimientos, sino que puedan ejercitarlos y reconocer cuándo corresponde aplicarlos.

Con las jornadas realizadas los días 16, 22 y 29 de julio, el municipio profundizó la capacitación de sus trabajadores en herramientas básicas para responder ante situaciones de emergencia, dentro de una política de formación que viene sosteniendo en los últimos años.