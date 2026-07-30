Nuevos allanamientos por autopartes ilegales en Venado Tuerto

La Policía de Investigaciones realizó nuevas medidas judiciales en Venado Tuerto en el marco de una causa por presunta comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas. Los procedimientos permitieron secuestrar motores, chasis, un automóvil y dispositivos electrónicos, mientras continúa la pesquisa para determinar el origen de los elementos hallados.

La investigación está a cargo del fiscal Iván Raposo, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, y tuvo este miércoles una nueva instancia con un allanamiento en una vivienda vinculada al principal investigado y la continuidad de las pericias sobre un galpón inspeccionado durante el operativo inicial.

Un nuevo allanamiento y documentación secuestrada

De acuerdo con el parte difundido este jueves 30 de julio por la Policía de Investigaciones, los agentes concretaron un allanamiento en una vivienda vinculada al imputado, donde se encontraron distintos elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Durante el procedimiento fueron secuestrados documentación relacionada con vehículos, un disco rígido, una tablet y una tarjeta de memoria, además de otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Las nuevas medidas forman parte de la continuidad del operativo realizado el martes, cuando la PDI había desplegado 13 inspecciones en talleres y comercios vinculados al rubro automotor, además de dos allanamientos en distintos puntos de Venado Tuerto.

En aquella jornada, los investigadores controlaron más de 90 motocicletas, 20 automóviles y camionetas y 15 motores. Los procedimientos también permitieron detectar una maniobra de venta ilegal de combustible, clausurar un inmueble y avanzar sobre un taller y un galpón donde se localizaron vehículos, motores y autopartes que presentaban presuntas irregularidades registrales.

Como consecuencia de esas primeras actuaciones fue detenido el principal investigado. Según informó la PDI, durante los procedimientos se detectaron indicios que son analizados ante la posibilidad de que existiera una estructura dedicada a la reducción, adulteración y comercialización de vehículos y autopartes de origen ilícito.

Peritajes sobre motores, chasis y autopartes

En paralelo con el nuevo allanamiento, personal de la Policía de Investigaciones y peritos verificadores de automotor continuaron trabajando en el galpón que había sido inspeccionado durante el despliegue inicial.

Allí se llevó adelante un inventario de cientos de autopartes, motores, cajas de cambio, llantas y estructuras de vehículos, con el objetivo de individualizar cada elemento y establecer su situación registral.

Las tareas incluyeron pericias y verificaciones de los guarismos identificatorios mediante la consulta de los registros oficiales. Como resultado, los investigadores dispusieron el secuestro de un motor sin numeración visible y otros cuatro con presuntas adulteraciones.

También fueron secuestrados dos chasis con importantes irregularidades y un Volkswagen Polo con alteraciones en su número de chasis. A esos elementos se suma un motor perteneciente a una camioneta Dodge Ram, que quedó bajo custodia judicial mientras avanzan las verificaciones correspondientes.

La revisión de los componentes encontrados en el inmueble constituye una de las principales líneas de trabajo de la pesquisa, debido a la cantidad y variedad de piezas que deben ser identificadas y contrastadas con la información disponible en los registros oficiales.

La investigación continúa

La causa busca ahora determinar el origen de los vehículos, motores y autopartes secuestrados durante los distintos procedimientos realizados en Venado Tuerto. Las actuaciones también apuntan a establecer si alguno de esos elementos puede estar relacionado con hechos de robo de automotores.

Al mismo tiempo, la investigación dirigida por el fiscal Raposo procura determinar el alcance de un presunto circuito de comercialización ilegal de autopartes en la región y establecer eventuales vinculaciones entre los elementos encontrados y otros hechos ilícitos.

Las medidas desarrolladas durante las últimas jornadas representan la continuidad de una investigación que comenzó con inspecciones simultáneas sobre talleres y comercios y que derivó posteriormente en allanamientos, secuestros y la detención del principal investigado. El análisis registral y pericial de los vehículos y componentes incautados será determinante para establecer su procedencia y avanzar sobre las posibles responsabilidades en la causa.