Villa Cañás celebrará el Día de la Pachamama en barrio 4 Hectáreas

El barrio 4 Hectáreas de Villa Cañás volverá a ser escenario de una jornada dedicada al Día de la Pachamama. La celebración se realizará el lunes 3 de agosto con acceso libre y gratuito, en una propuesta organizada de manera conjunta por la Escuela Normal Superior Nº38 “Domingo F. Sarmiento” y la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

La actividad comenzará a las 13.30 en la Plaza "Pachamama", un espacio que desde hace varios años alberga este encuentro comunitario destinado a rendir homenaje a la Madre Tierra mediante ceremonias tradicionales y expresiones artísticas y culturales.

Una tarde de tradición, arte y folklore

El programa previsto incluye la tradicional ceremonia de la Pacha, uno de los momentos centrales de la jornada, donde vecinos y participantes podrán compartir el ritual de agradecimiento a la Madre Tierra.

Además, el encuentro sumará una propuesta artística con la realización de un mural comunitario, que será coordinado por la artista Sofía Chaskita y contará con la participación de quienes deseen integrarse a la iniciativa.

El cierre tendrá un marcado perfil folklórico con la presentación de la Agrupación Folclórica "La Gauchito Gil", que aportará música y danza para acompañar el tramo final de la celebración.

Una actividad que busca consolidarse

La celebración es organizada nuevamente por la Escuela Normal Superior Nº38 “Domingo F. Sarmiento” junto con la Municipalidad de Villa Cañás, una articulación que también impulsa otras actividades culturales y actos comunitarios en la ciudad.

La propuesta se desarrollará en la Plaza "Pachamama" del barrio 4 Hectáreas, con entrada libre y gratuita, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad para participar de una jornada que combinará tradición, arte y expresiones de la cultura popular.

Durante la edición realizada el año pasado, la ceremonia reunió a alumnos, docentes, familias y vecinos, e incluyó ofrendas a la tierra, intervenciones artísticas y actividades culturales en el mismo espacio público.