Elortondo suma pavimento y licitará cinco nuevas cuadras

Elortondo mantiene activos distintos frentes de pavimentación y prepara una nueva etapa de su programa de infraestructura vial. Las obras avanzan actualmente sobre calles Libertad y San Martín, mientras que para la primera semana de agosto está prevista la apertura de una licitación para construir otras cinco cuadras de hormigón.

Los trabajos forman parte del esquema de mejoras urbanas impulsado por la administración comunal que encabeza Angelo Yocco, con intervenciones destinadas a consolidar calles y mejorar las conexiones entre distintos sectores de la localidad.

Trabajos sobre Libertad y San Martín

Uno de los frentes se encuentra sobre calle Libertad, entre Belgrano y San Martín, donde avanza la ejecución del nuevo pavimento. Las tareas se desarrollan en simultáneo con otra intervención sobre una arteria que ya había sido incorporada al programa vial comunal.

En ese sentido, continúan los trabajos para completar la pavimentación de San Martín entre Maipú y Malvinas Argentinas, un sector donde la Comuna había iniciado durante marzo una primera etapa de recuperación integral debido al deterioro que presentaba la calzada.

Aquella intervención contemplaba dos cuadras de hormigón, la bocacalle intermedia y la renovación del cordón cuneta. El proyecto fue planteado bajo el régimen de contribución de mejoras, mediante acuerdos con los vecinos frentistas, y con ejecución progresiva de las distintas etapas.

Al presentar ese esquema, Yocco había explicado que la decisión de comenzar por San Martín respondía al estado de la calle, particularmente después de las obras de cloacas. También había señalado que cada etapa contemplaría la licitación del hormigón elaborado y la utilización de mano de obra local para la ejecución.

La continuidad de los trabajos permite ahora avanzar sobre los tramos previstos dentro de una planificación que busca incorporar pavimento definitivo en sectores seleccionados de la trama urbana.

Una nueva licitación prevista para agosto

El programa tendrá una nueva instancia durante los próximos días. La Comuna proyecta licitar otras cinco cuadras de hormigón durante la primera semana de agosto, lo que permitirá ampliar la superficie pavimentada una vez completado el correspondiente proceso de contratación.

La información difundida hasta el momento no precisa qué calles estarán incluidas en esa nueva etapa. La convocatoria dará continuidad al mecanismo utilizado para avanzar progresivamente con las obras y extender la infraestructura vial hacia otros sectores del casco urbano.

Desde la administración comunal sostienen que las intervenciones tienen como objetivo mejorar la transitabilidad cotidiana y generar conexiones más adecuadas entre distintos puntos de Elortondo. La incorporación de nuevas cuadras también forma parte del proceso de consolidación de la infraestructura urbana frente al crecimiento de la localidad.

El esquema desarrollado durante este año prevé la ejecución progresiva de pavimentos de hormigón en sectores considerados prioritarios, combinando las obras actualmente en marcha con nuevas contrataciones para ampliar el programa.

Con los trabajos sobre Libertad y San Martín en ejecución y la próxima licitación de cinco cuadras, la planificación vial tendrá así continuidad durante agosto, mientras se completan las intervenciones iniciadas y se prepara la incorporación de nuevos tramos a la red pavimentada de Elortondo.