Venado Tuerto: Golpe a la venta ilegal de autopartes y combustible

Una investigación por reiterados robos de motocicletas derivó en un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en Venado Tuerto, con inspecciones en trece talleres y comercios. Los procedimientos permitieron secuestrar tres camionetas, una motocicleta BMW y dos motores con presuntas adulteraciones, además de clausurar un desarmadero clandestino y avanzar sobre la presunta venta ilegal de combustible en una vivienda.

La investigación es dirigida por el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Iván Gastón Raposo, con intervención de la fiscal adjunta Larisa Barucca. A partir del análisis de los robos de motos registrados en la ciudad, la Fiscalía dispuso inspecciones simultáneas en trece establecimientos dedicados a la reparación y comercialización de motovehículos.

Durante esos procedimientos, los investigadores controlaron más de 90 motocicletas, 15 motores y 20 automóviles y camionetas. Los datos identificatorios fueron cotejados mediante el sistema Cóndor, la Central 911 y los registros de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), con el objetivo de determinar la procedencia legal de los vehículos, motores y autopartes.

Camionetas, una BMW y motores bajo investigación

El procedimiento de mayor relevancia se desarrolló en un taller ubicado en Suipacha al 50, donde el personal interviniente detectó inconsistencias en los guarismos identificatorios de distintos vehículos.

Como resultado de la inspección, fueron secuestradas dos camionetas Dodge RAM, una Toyota Hilux y una motocicleta BMW, junto con dos motores que presentaban presuntas adulteraciones o inconsistencias respecto de los registros oficiales.

Mientras se desarrollaban las tareas, los efectivos advirtieron que en un galpón lindero había una importante cantidad de autopartes, motores completos y vehículos. Ante esa situación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento para el inmueble ubicado en Suipacha al 60.

La medida permitió constatar la presencia de autopartes, motores completos y otros elementos compatibles con el funcionamiento de un desarmadero que, según la información incorporada a la investigación, carecía de habilitación municipal. El inmueble fue clausurado y quedó bajo custodia policial, mientras la Municipalidad de Venado Tuerto realizó las actuaciones administrativas correspondientes.

Los vehículos, motores y demás bienes secuestrados permanecerán bajo depósito judicial mientras se realizan las pericias destinadas a establecer su origen y determinar si guardan relación con hechos delictivos investigados.

Según lo informado sobre la causa, las irregularidades detectadas, el valor de los bienes incautados y los antecedentes penales del responsable llevaron a la Fiscalía a disponer la detención del responsable del lugar para resguardar y profundizar la investigación. Los investigadores procuran determinar si existía un circuito destinado a la reducción, adulteración y comercialización de vehículos, motores y autopartes de presunta procedencia ilícita.

Allanamiento por presunta venta ilegal de combustible

En el marco de la misma investigación, la PDI allanó además una vivienda situada en Salvadores al 100, donde se investigaba la presunta comercialización ilegal de combustible en un domicilio particular ubicado frente a un establecimiento educativo.

Durante el procedimiento se secuestró un surtidor manual que contenía aproximadamente 60 litros de combustible, además de trece bidones con combustible y otros cinco recipientes vacíos. También fueron incautados un teléfono celular y documentación considerada de interés para la continuidad de la pesquisa.

Como consecuencia del allanamiento, un hombre de 65 años fue aprehendido y notificado de la formación de causa por un delito contra la seguridad pública. La investigación continúa para determinar el alcance de la actividad detectada y establecer las responsabilidades correspondientes.

Los distintos procedimientos contaron con la participación de efectivos de la Policía de Investigaciones de diferentes distritos, personal de la División Microtráfico, la AIVGSF, la Unidad Regional VIII y agentes de Control Urbano de la Municipalidad de Venado Tuerto.

La pesquisa permanece abierta y las pericias sobre los vehículos, motores y autopartes serán determinantes para establecer su procedencia y eventual vinculación con otros delitos. La investigación busca determinar si las irregularidades detectadas formaban parte de un circuito ilegal más amplio que el hecho que inicialmente dio origen a las actuaciones.