Santa Fe retirará un juguete por riesgo químico

La Dirección de Defensa del Consumidor de Santa Fe acompañará el procedimiento nacional para retirar del mercado el juguete importado “Squeezy Dumpling”, luego de detectarse una concentración de benceno superior a los niveles permitidos. La Provincia realizará inspecciones en comercios para verificar que el producto deje de comercializarse y evitar su exposición a niños.

La intervención se conoce en la previa del Día del Niño y se suma al procedimiento iniciado por la Secretaría de Comercio de la Nación. Según informó el organismo santafesino, los análisis determinaron que el juguete presenta niveles de benceno cuatro veces superiores al límite legal permitido, además de incumplimientos vinculados con su identificación y las advertencias obligatorias de seguridad.

El producto es un juguete blando elaborado con polímero plástico y presentado dentro de un recipiente con forma de pequeña cesta. La advertencia sobre este modelo ya había motivado una retirada en Reino Unido, donde la Oficina para la Seguridad y los Estándares de los Productos (OPSS) lo clasificó como de riesgo químico grave tras detectar 20 miligramos de benceno por kilogramo en su capa exterior.

Irregularidades en la comercialización

De acuerdo con la información difundida por Defensa del Consumidor de Santa Fe, el “Squeezy Dumpling” no solo presenta el riesgo asociado a la concentración de benceno. El juguete carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador y tampoco incluye advertencias de seguridad en castellano, requisitos previstos para los productos que se comercializan en el país.

La denuncia fue presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete en el marco del Decreto Nº 274/2019 de Lealtad Comercial. A partir de esa presentación se activó el procedimiento ante las autoridades nacionales para avanzar con el retiro del artículo.

El benceno presente en el producto puede ingresar al organismo por inhalación o mediante el contacto con la piel, incluso sin que el juguete sea ingerido. La alerta oficial británica que antecedió a la actuación en Argentina determinó además que el artículo no cumplía con los estándares de seguridad exigidos para juguetes y presentaba deficiencias en su etiquetado y marcado.

La ficha de retirada emitida el 25 de junio en Reino Unido identificó al producto como “Squeezy Dumplings” y señaló que no posee números de lote ni otros identificadores en el juguete o en su embalaje. Allí se dispuso su retiro de los consumidores y se indicó mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Inspecciones en comercios de Santa Fe

En territorio santafesino, la Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, anunció que acompañará el retiro con fiscalizaciones en establecimientos comerciales para comprobar que las unidades eventualmente disponibles sean apartadas de la venta.

La directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz, remarcó que la intervención tendrá como eje el cumplimiento efectivo de la medida dispuesta sobre el producto.

«La prioridad es proteger la salud de los niños y dar señales claras de que en Argentina no se toleran productos que incumplen la ley. Vamos a fiscalizar en territorio santafesino para asegurar que esta medida se aplique con rigor», expresó la funcionaria.

La actuación provincial busca garantizar que el retiro se concrete también en los puntos de venta santafesinos y que los productos comercializados cumplan con las exigencias vigentes en materia de seguridad, identificación y calidad.

El procedimiento adquiere particular relevancia por la cercanía del Día del Niño, una fecha que incrementa la comercialización de juguetes. En ese contexto, los controles estarán dirigidos a impedir que el “Squeezy Dumpling” continúe disponible en el mercado santafesino mientras se ejecuta la medida adoptada a nivel nacional.