Condenan a un año de prisión a un joven por tres delitos en Teodelina y Venado Tuerto

Elías David Masetto fue condenado mediante un procedimiento abreviado por un hurto calificado, una tentativa de robo y un ataque contra un adolescente. La Fiscalía sostuvo que la reiteración de conductas y el incumplimiento de reglas impuestas tras recuperar la libertad impedían una pena condicional.

Elías David Masetto fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por tres hechos delictivos cometidos en Teodelina y Venado Tuerto, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La resolución se alcanzó mediante un procedimiento abreviado impulsado por la Fiscalía y homologado por el juez Leandro Martín. Masetto, asistido por la defensora pública Melisa Verónica Andreatta, reconoció los hechos atribuidos, aceptó las calificaciones legales y prestó conformidad con la pena acordada.

El robo de una motocicleta en Teodelina

El primero de los episodios ocurrió el 21 de marzo de 2023 en Teodelina, cuando Masetto intervino junto con otro hombre en la sustracción de una motocicleta Zanella ZB 110.

De acuerdo con la acusación, el rodado se encontraba estacionado en la vía pública, frente a una vivienda ubicada en Bartolomé Mitre al 230, y fue sustraído durante la tarde.

La investigación incorporó la denuncia de la propietaria, ampliaciones posteriores, fotografías y distintas tareas investigativas que permitieron avanzar sobre la participación atribuida a los involucrados. El hecho fue encuadrado finalmente como hurto calificado.

Intento de ingreso a un comercio de Venado Tuerto

El segundo episodio se produjo durante la madrugada del 10 de enero de 2026, alrededor de las 5:35, en el comercio Calzalindo Norte, situado en avenida Chapuis y Dimmer de Venado Tuerto.

Según la investigación, Masetto arrojó en reiteradas oportunidades piedras contra la vidriera del establecimiento con la intención de ingresar, aunque no consiguió romper el vidrio y posteriormente se retiró del lugar.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes fueron posteriormente analizadas por personal policial. Ese trabajo, junto con otras tareas investigativas, permitió individualizar al acusado. El episodio fue calificado como robo simple en grado de tentativa.

Ataque con vidrios en plaza Italia

El tercer hecho ocurrió durante la madrugada del 31 de enero de 2026 en inmediaciones de plaza Italia, también en Venado Tuerto.

La acusación determinó que Masetto se encontraba rompiendo botellas de vidrio cuando un adolescente le pidió que dejara de hacerlo. A partir de esa situación se inició una discusión y el acusado utilizó dos picos de botellas rotas para atacar al joven, provocándole heridas cortantes y otras lesiones que fueron calificadas como leves.

Testimonios incorporados a la causa describieron la agresión y la posterior intervención policial y sanitaria. El expediente también incluyó informes médicos, registros de una comunicación al 911 y fotografías de las lesiones sufridas por la víctima.

Este episodio tuvo además un elemento central para definir la modalidad de la pena: Masetto había recuperado la libertad pocos días antes bajo reglas de conducta, entre ellas mantener buena conducta y no cometer nuevos delitos.

Por ese motivo, el tercer hecho fue calificado como lesiones leves dolosas en concurso ideal con desobediencia a la autoridad. Los tres episodios concurrieron de manera real entre sí.

Por qué la pena será de cumplimiento efectivo

Aunque el acusado no registraba antecedentes condenatorios computables, la Fiscalía rechazó que la pena acordada pudiera ser de ejecución condicional.

Para sostener esa posición se valoró la reiteración de las conductas investigadas y, especialmente, que el ataque ocurrido en plaza Italia se produjo a escasos días de que se hubiera dispuesto su libertad bajo pautas de conducta, entre ellas la obligación de no cometer nuevos delitos.

El planteo fiscal consideró que esas circunstancias impedían aplicar el mínimo legal mediante una condena condicional. Finalmente, las partes acordaron un año de prisión efectiva, modalidad que fue aceptada expresamente por Masetto y su defensa.

Las víctimas fueron informadas sobre los alcances del procedimiento abreviado, la calificación de los hechos y la pena convenida, y manifestaron su conformidad con la solución alcanzada.

Raposo destacó además el trabajo desarrollado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos de Venado Tuerto, equipo que también integra la fiscal adjunta Larisa Barucca.