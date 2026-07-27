Santa Isabel limpia con productores un canal de 8 kilómetros

El Gobierno de Santa Isabel y productores del distrito iniciaron este lunes trabajos conjuntos sobre el principal canal de desagüe de la localidad. La intervención abarca más de 8 kilómetros y es financiada con recursos del sector público local y privado, luego de gestiones realizadas ante los organismos competentes.

Las tareas comenzaron con la participación de dos retroexcavadoras destinadas a la limpieza y reacondicionamiento del canal, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos frente a episodios de lluvias intensas.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno local, encabezado por Pablo Giorgis, junto con productores del distrito, quienes acordaron afrontar de manera conjunta el costo de los trabajos. La decisión se tomó, según informó la administración local, después de reiterados pedidos ante los organismos correspondientes que no obtuvieron respuesta.

Financiamiento conjunto para avanzar con los trabajos

La intervención se concentra sobre uno de los canales principales del distrito, cuya extensión supera los ocho kilómetros. El Gobierno local y los productores resolvieron aportar recursos propios para ejecutar la limpieza, considerada necesaria para mantener la capacidad de drenaje del sistema.

Los trabajos apuntan principalmente a retirar las obstrucciones y acumulaciones que dificultan el normal desplazamiento del agua. La disponibilidad de dos retroexcavadoras permite avanzar sobre distintos sectores del canal y desarrollar una intervención de mayor alcance.

Desde la administración de Santa Isabel remarcaron que la obra responde a la necesidad de actuar sobre la infraestructura hídrica del distrito y proteger tanto las áreas pobladas como las zonas destinadas a la producción.

La situación de los canales constituye un aspecto relevante para una localidad inserta en una región predominantemente agropecuaria, donde el funcionamiento de los sistemas de drenaje tiene incidencia directa sobre sectores urbanos y rurales.

Continuidad de las intervenciones sobre los desagües

La limpieza iniciada ahora tiene antecedentes recientes en Santa Isabel. Durante 2025 se realizaron trabajos sobre canales pluviales urbanos y rurales, con más de 4.000 metros de desagües intervenidos mediante maquinaria contratada y equipos del parque comunal.

En aquella intervención se trabajó sobre aproximadamente 1.360 metros con una retroexcavadora sobre orugas destinada a sectores de difícil acceso, mientras que las máquinas disponibles en el parque automotor local actuaron sobre otros 2.750 metros.

La nueva etapa amplía el alcance de esas tareas al avanzar sobre un canal principal de más de ocho kilómetros, aunque en esta oportunidad incorpora como característica central el financiamiento compartido entre el Gobierno local y productores del distrito.

La problemática hídrica tiene además antecedentes en Santa Isabel y otras localidades del departamento General López. En distintos períodos se ejecutaron obras de canalización y defensas destinadas a mejorar el comportamiento del agua frente a lluvias de magnitud. En ese marco, el mantenimiento de los canales resulta complementario a la infraestructura desarrollada para disminuir el impacto de posibles anegamientos.

Desde el Gobierno de Santa Isabel señalaron que la limpieza de los canales se mantiene entre las prioridades de la gestión, dentro de las acciones destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de la localidad frente a eventos climáticos.

Con las máquinas ya trabajando, la intervención iniciada este lunes representa una acción conjunta entre la administración local y el sector productivo para recuperar la capacidad de escurrimiento del canal y avanzar sobre un tramo de más de ocho kilómetros considerado estratégico para el drenaje del distrito.