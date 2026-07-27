Teodelina: Incendio en una vivienda, no hubo heridos

Un incendio estructural movilizó durante la noche del domingo a Bomberos Voluntarios de Teodelina hacia una vivienda ubicada sobre calle Juan B. Alberdi, entre Urquiza y General López. El fuego afectó una de las habitaciones del inmueble y provocó una importante concentración de humo y calor, aunque el episodio terminó sin personas lesionadas.

La emergencia se registró este domingo 26 de julio, alrededor de las 22:15. Tras recibir el llamado, el cuerpo activo se dirigió al domicilio con los móviles 08, 10, 11, 12 y 16 para iniciar las tareas de control del siniestro.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron un foco ígneo localizado en una de las habitaciones de la vivienda. Para ese momento, el humo y las altas temperaturas generadas por el incendio habían comprometido el interior del domicilio, por lo que el personal comenzó rápidamente las tareas destinadas a extinguir las llamas.

Extinción y enfriamiento del sector afectado

El operativo permitió controlar el foco y evitar que el incendio continuara desarrollándose dentro del inmueble. Una vez concretada la extinción, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento en la habitación afectada, una instancia que formó parte del trabajo antes de dar por concluida la intervención.

De acuerdo con el reporte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Teodelina, no hubo personas lesionadas como consecuencia del incendio. El episodio dejó únicamente daños materiales, cuya magnitud no fue precisada.

Tampoco se informó oficialmente qué habría originado el foco ígneo, por lo que no se establecieron hasta el momento las causas del incendio.

La intervención concluyó luego de completar las tareas en el sector afectado y verificar la situación dentro del inmueble. La vivienda quedó finalmente a cargo de sus propietarios, sin que fuera necesaria la asistencia de personas heridas.

En el operativo participaron cinco móviles del cuartel de Teodelina, en una respuesta desplegada durante la noche en el sector urbano de la localidad. El episodio quedó circunscripto a daños materiales dentro del domicilio y finalizó sin consecuencias personales.