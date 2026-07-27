Venado Tuerto: Choque entre motos dejó dos hospitalizados

Una mujer y un menor de edad fueron trasladados al hospital luego de un choque entre dos motocicletas ocurrido durante la noche del domingo en Venado Tuerto. El siniestro involucró a tres personas y motivó un operativo conjunto de los servicios de emergencia en la intersección de Matassi y Cabral.

El episodio se produjo cerca de las 23:30 y requirió la intervención de Bomberos, personal médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), efectivos policiales y agentes de Tránsito. Un hombre que conducía una de las motos también fue asistido, aunque recibió el alta en el lugar y no necesitó ser trasladado a un centro de salud.

Dos motocicletas involucradas en el choque

De acuerdo con la información suministrada en el parte de la emergencia, en la colisión estuvieron involucradas una Honda 110 negra, conducida por una mujer que llevaba como acompañante a un menor de edad, y una Honda Titán roja, al mando de un hombre.

Cuando la dotación de Bomberos arribó a Matassi y Cabral, el menor ya había sido trasladado al hospital por personal policial. En tanto, los dos conductores adultos permanecían en el lugar y fueron evaluados por los equipos que participaron del operativo.

Los bomberos trabajaron junto con el personal sanitario para asistir a las personas involucradas y determinar las condiciones en las que debían ser atendidas. En el caso de la conductora de la Honda 110, los profesionales resolvieron su traslado en ambulancia al hospital, luego de inmovilizar uno de sus miembros inferiores como medida previa a la derivación.

El conductor de la Honda Titán también recibió atención en el lugar. Tras la evaluación realizada por los servicios de emergencia, se determinó que podía permanecer allí y fue dado de alta, por lo que no fue necesaria su derivación hospitalaria.

Hasta el momento, la información disponible no precisa el diagnóstico ni la gravedad de las lesiones de la mujer y del menor trasladados. Tampoco se difundieron oficialmente las circunstancias que provocaron la colisión entre las dos motocicletas.

Un operativo con distintos servicios de emergencia

La asistencia desplegada tras el choque reunió a diferentes organismos con funciones específicas ante este tipo de episodios. Además de los bomberos y los agentes municipales de Tránsito, participaron efectivos policiales y personal del SIES 107, encargado de la respuesta sanitaria y los traslados de pacientes cuando la situación lo requiere.

El sistema provincial SIES 107 atiende emergencias y urgencias de salud y articula la salida de ambulancias ante accidentes ocurridos en espacios públicos. La estructura forma parte de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes y cuenta con centrales territoriales distribuidas en Santa Fe para brindar cobertura durante las 24 horas.

En este caso, la intervención sanitaria se desarrolló en coordinación con Bomberos, Policía y Tránsito, mientras se atendía a los motociclistas adultos y ya se había concretado el traslado del menor. Dos de las tres personas involucradas terminaron derivadas al hospital, aunque no se informó posteriormente sobre su evolución.

La participación de distintos organismos también permitió atender simultáneamente a las víctimas y organizar la intervención en la vía pública. No se informó sobre otras personas afectadas ni sobre la participación de vehículos diferentes de las dos motocicletas identificadas en el parte.

Controles y prevención vial en Venado Tuerto

El episodio se produjo en un contexto en el que el municipio viene desarrollando distintas acciones vinculadas con la seguridad vial. En mayo, el Gobierno de Venado Tuerto anunció la ampliación del sistema de control de tránsito mediante nuevas cámaras en intersecciones consideradas estratégicas, como parte de un plan orientado a mejorar la circulación y reducir la siniestralidad.

Durante junio, además, más de 500 estudiantes secundarios participaron de jornadas de concientización sobre seguridad vial, organizadas por el municipio junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Cooperación Seguros. Las actividades estuvieron dirigidas especialmente a jóvenes próximos a gestionar sus primeras licencias y abordaron normas de tránsito, movilidad segura y prevención de siniestros.

Las motocicletas también tienen una presencia relevante en las tareas municipales de fiscalización. A comienzos de julio, el Ejecutivo local informó que fueron compactados 752 motovehículos que habían sido remitidos al Corralón Municipal por distintas infracciones, luego de cumplirse los procedimientos y plazos previstos para esas unidades. La medida se desarrolló en el marco del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos.

El choque registrado durante la noche del domingo volvió a requerir la actuación coordinada de los servicios de emergencia de Venado Tuerto. La mujer que conducía la Honda 110 y el menor que viajaba con ella fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, mientras que el conductor de la segunda motocicleta fue asistido y dado de alta en el mismo lugar del siniestro.