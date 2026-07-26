Turismo en Santa Fe movió casi $448 mil millones

Santa Fe cerró la primera mitad de 2026 y los primeros días de julio con una intensa agenda de actividades turísticas, culturales, deportivas y productivas. De acuerdo con el Observatorio Turístico Provincial, 1.055 eventos generaron un movimiento económico de $447.889.832.137, en un período atravesado por grandes convocatorias en distintos puntos del territorio santafesino.

El relevamiento contabilizó 2.685.366 visitantes vinculados con las actividades desarrolladas en la provincia. De ese total, 895.122 fueron turistas, es decir, personas que realizaron al menos una pernoctación, mientras que otros 1.790.244 fueron excursionistas que participaron de las propuestas sin alojarse en el destino. En paralelo, el promedio de ocupación de los establecimientos turísticos relevados alcanzó el 58,21%.

El informe provincial consignó $41.137 millones correspondientes al alojamiento, $232.526 millones asociados a recreación y $176.438 millones atribuidos al gasto efectuado por excursionistas que no pernoctaron. La dimensión alcanzada por la actividad muestra el efecto transversal de los eventos sobre diferentes rubros vinculados con el turismo y el consumo en las localidades anfitrionas.

Más de mil eventos en seis meses

La programación se mantuvo activa durante todo el período analizado y registró un crecimiento marcado hacia mayo y junio. En enero se realizaron 79 actividades; febrero sumó 139; marzo, 114; abril, 115; mayo, 213; y junio, 219. A esas cifras se agregaron 176 eventos desarrollados durante los primeros días de julio, según el balance difundido por el Gobierno provincial.

Más allá del número de visitantes, el Observatorio contabilizó 5.017.081 asistentes acumulados a los diferentes encuentros. La diferencia entre ambas variables responde a que una misma persona puede concurrir a más de una actividad, mientras que el registro de visitantes procura identificar el movimiento de turistas y excursionistas asociado con la agenda provincial.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, evaluó los resultados y sostuvo: "Volvemos a celebrar un balance positivo en esta primera mitad del año, con más de mil eventos, y también a confirmar lo que venimos sosteniendo desde el inicio de la gestión: el turismo es una política pública. Como ya lo dijo el gobernador Pullaro, Santa Fe es una potencia productiva, pero también entendemos que puede ser una provincia turística. Estos números lo demuestran".

Agroactiva y la Semana de la Bandera entre los motores

Dentro de la agenda, Agroactiva 2026 volvió a ocupar un lugar central por su escala y capacidad de convocatoria. La exposición realizada en Armstrong reunió a 282.000 personas durante sus cuatro jornadas, cifra informada también por la organización de la muestra como la mayor asistencia registrada en su historia. El balance turístico provincial estimó que el encuentro produjo un movimiento económico de $26.000 millones.

La exposición agropecuaria combinó la presencia de productores, contratistas, empresarios y público general con una amplia oferta comercial e institucional. La edición contó con más de 1.130 empresas expositoras, mientras que el Gobierno santafesino desplegó allí una agenda propia con participación de emprendedores, pymes y firmas de distintos sectores productivos.

Rosario tuvo otro de los acontecimientos destacados con la Semana de la Bandera. El informe provincial contabilizó 350.000 asistentes a las actividades desarrolladas alrededor de la celebración del 20 de Junio, mientras que el balance turístico específico realizado tras los festejos registró alrededor de 200.000 visitantes entre turistas y excursionistas. El movimiento económico asociado fue estimado en aproximadamente $3.600 millones.

La agenda rosarina sumó además otras convocatorias multitudinarias. Entre ellas figuraron el recital de Fito Páez, con 300.000 asistentes, y Outlet Rosario, con 150.000, según los datos reunidos por el Observatorio Turístico Provincial para el balance del período.

Grandes convocatorias en distintas ciudades

El movimiento no estuvo concentrado únicamente en Rosario y Armstrong. La Fespal, realizada en Chabás, y el Salón del Automóvil de Funes alcanzaron 200.000 asistentes cada uno, mientras que la 48ª Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda reunió a 175.000 personas.

En la capital provincial, la 127ª Peregrinación a Guadalupe convocó a 120.000 fieles. El relevamiento también incorporó a la agenda acontecimientos como el Festival Faro, la Feria del Sol y de la Luna, la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, el Festival Folclórico Un Canto a la Libertad, el aniversario del Combate de San Lorenzo y Expocon 2026.

A ellos se sumaron el Festival Folclórico y Solidario de Guadalupe, la Fiesta de los Productores de la Cerveza Artesanal y Gastronomía Regional, la Feria de Arte Contemporáneo, Rosario es Carnaval y el encuentro futbolístico entre Rosario Central e Independiente. La diversidad de propuestas incluyó así actividades culturales, religiosas, deportivas, productivas y comerciales distribuidas entre diferentes localidades.

Puccini vinculó el crecimiento de esta agenda con una mayor capacidad de las ciudades santafesinas para recibir encuentros masivos. "El regreso sostenido de recitales, las competencias deportivas y los encuentros privados son una señal de confianza renovada hacia Santa Fe; la gente vuelve a elegir las ciudades santafesinas para desarrollar actividades masivas que, además, generan un impacto económico sustancial para todo el territorio", afirmó.

El balance del Observatorio muestra así una actividad que excede al turismo recreativo tradicional y se apoya en una agenda diversificada durante buena parte del año. La combinación de eventos masivos, turismo, producción, cultura y deporte se consolidó como generadora de movimiento económico, con impacto en alojamiento, gastronomía, recreación, comercio y otros servicios asociados a la llegada de visitantes.