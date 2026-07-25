Elortondo recuperó ocho toneladas de cartón y fortalece su programa de reciclado

El material fue enviado a una planta de reciclaje de Venado Tuerto. El municipio acondicionó un predio para el tratamiento de residuos y busca avanzar hacia un sistema de recolección diferenciada en la localidad.

El Gobierno de Elortondo recuperó ocho toneladas de cartón que fueron destinadas al reciclaje en Venado Tuerto, como parte de una política ambiental que apunta a reducir progresivamente la cantidad de residuos que llegan al basural y generar alternativas para la reutilización de materiales.

La iniciativa forma parte del trabajo que desarrolla el Área de Ambiente del municipio y contempla no solamente la recuperación de residuos reciclables, sino también la participación de vecinos, comercios, empresas, establecimientos educativos y voluntarios.

El intendente de Elortondo, Ángelo Yocco, explicó que el programa comenzó a desarrollarse desde el inicio de la actual gestión, con el objetivo de incorporar nuevas prácticas en materia ambiental y comenzar a modificar el destino de una parte de los residuos generados en la localidad.

“Arrancamos con la idea de empezar a ejecutar políticas para la reutilización o reciclado de distintos materiales, que son los residuos que desecha la gente, con los fines de ir bajando la cantidad de residuos que van al basural, pero también darle un destino más productivo a esos residuos”, señaló.

Un espacio destinado al tratamiento de residuos

Uno de los primeros desafíos fue encontrar un lugar adecuado para concentrar los materiales recuperados y avanzar con su clasificación y tratamiento. Según relató Yocco, el municipio disponía de un predio fuera del área urbana que se encontraba en malas condiciones y que comenzó a ser recuperado paulatinamente.

“Encontramos un lugar físico que era una ruina, que era propiedad del Estado local, afuera de la localidad. La pusimos poco a poco en condiciones. Fuimos comprando de formas muy austeras maquinaria y equipos para trabajar los residuos”, explicó.

El espacio actualmente se encuentra operativo, aunque todavía quedan tareas pendientes antes de su apertura formal a la comunidad. La intención de la gestión es terminar de acondicionarlo para que, además de cumplir una función vinculada con la gestión de residuos, pueda convertirse en un lugar de educación ambiental y visitas institucionales.

El proyecto contempla especialmente el trabajo con las escuelas, donde ya comenzaron a desarrollarse acciones de concientización junto con integrantes del voluntariado ambiental.

Yocco explicó que uno de los objetivos es que los estudiantes puedan conocer el funcionamiento del lugar y comprender el proceso mediante el cual determinados materiales que habitualmente son descartados pueden reincorporarse a un circuito productivo.

La primera carga de cartón

En ese contexto se concretó el envío de ocho toneladas de cartón a una planta de reciclaje ubicada en Venado Tuerto, conformando la primera carga reunida a partir del nuevo esquema de recuperación implementado en Elortondo.

El volumen fue acumulado durante los últimos meses con la participación de distintos sectores de la comunidad.

“La verdad que estamos muy contentos porque fue de cooperación de la sociedad civil, de la gente, de las empresas. Incluso hay una escuela que cooperó con esto, con los chicos, incentivándolos a que lleven el cartón a la escuela”, destacó el intendente.

Para Yocco, uno de los aspectos centrales de la experiencia es precisamente la incorporación progresiva de la comunidad al proceso de separación y recuperación.

“Se está generando un sentimiento en relación a esto, una cooperación, un impulso, una sinergia, que ojalá desemboque en que la mayoría de la población de Elortondo coopere con esta iniciativa y vayamos profundizándola”, sostuvo.

La política ambiental también implicó articular el trabajo del Área de Ambiente con Servicios Públicos, además de promover la participación del sector comercial y empresarial para que determinados residuos puedan llegar separados al espacio de tratamiento.

Puntos limpios y separación de materiales

Actualmente, Elortondo cuenta con diferentes puntos donde los vecinos pueden depositar residuos de manera diferenciada. Entre los materiales contemplados se encuentran cartón, plástico, vidrio y aluminio.

Los elementos son colocados en recipientes específicos y posteriormente recolectados para trasladarlos hasta el espacio destinado al tratamiento.

Este sistema constituye una primera etapa dentro de un proyecto más amplio, que busca instalar progresivamente el hábito de separar los residuos desde el lugar donde son generados.

Paralelamente, el equipo de voluntarios realiza tareas de concientización y comienza a trabajar territorialmente para acercar la propuesta a los vecinos.

El objetivo de avanzar hacia una recolección diferenciada

El próximo desafío será pasar de los puntos limpios y la entrega voluntaria de materiales a un esquema de recolección diferenciada, mediante el cual determinados residuos puedan ser retirados directamente de los domicilios en días específicos.

Yocco señaló que ese modelo ya funciona en otras ciudades de la región y constituye uno de los objetivos planteados para Elortondo.

“El norte es tener una recolección diferenciada con el Área de Servicios Públicos, como hace Venado Tuerto, por ejemplo, o algunas otras localidades que también están llevando adelante”, indicó.

Sin embargo, el intendente consideró que antes de implementar ese sistema es necesario profundizar las tareas de concientización y fortalecer la participación ciudadana.

“La intención es que a largo plazo, junto al equipo de voluntarios que va trabajando puerta a puerta, dentro de algunos meses pensemos en un día de recolección diferenciada. Ese sería el norte por el momento”, explicó.

La gestión también analiza que en el futuro vecinos o sectores productivos puedan acercar directamente materiales recuperables a la planta e incluso generar mecanismos de comercialización o asociación que permitan incorporar esos residuos al circuito de reciclaje.

Con el envío de las primeras ocho toneladas de cartón, Elortondo comenzó a consolidar una política que combina recuperación de residuos, infraestructura, educación ambiental y participación comunitaria, con la intención de disminuir gradualmente el volumen de desechos destinados al basural y avanzar hacia un sistema de separación y reciclado más amplio.