Santa Isabel fortalece a su sector gastronómico con capacitación

El Gobierno de Santa Isabel continúa desarrollando una estrategia de acompañamiento al sector gastronómico local mediante reuniones periódicas, acciones de coordinación y propuestas de capacitación orientadas a fortalecer la actividad. La iniciativa busca consolidar el crecimiento de un rubro que, según destacaron desde el municipio, amplió su oferta en los últimos años y atrae visitantes de distintas localidades de la región.

Un trabajo conjunto con comerciantes y emprendedores

La gestión encabezada por Pablo Giorgis sostiene un esquema de trabajo articulado con propietarios, emprendedores y trabajadores del sector gastronómico. El objetivo es coordinar el funcionamiento de la actividad durante todo el año, especialmente en jornadas con mayor movimiento de público y durante la realización de eventos.

Desde el municipio explicaron que los encuentros permiten ordenar horarios y modalidades de atención, coordinar acciones preventivas junto a la Policía y generar condiciones que contribuyan a la seguridad de vecinos y visitantes. Paralelamente, también se promueve la formación permanente de quienes integran el rubro, con la intención de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.

La gastronomía constituye una actividad con creciente importancia para numerosas localidades santafesinas, donde la profesionalización de los emprendimientos, la capacitación en gestión y la incorporación de herramientas administrativas son consideradas factores que favorecen la competitividad y la sustentabilidad de los negocios. La provincia de Santa Fe, a través de distintos programas de formación profesional, también impulsa cursos vinculados a gastronomía, gestión, costos y organización de emprendimientos, en línea con ese objetivo.

Capacitación para mejorar la gestión de los negocios

En ese marco, se desarrolló el curso "Costos Gastronómicos", una propuesta destinada a brindar herramientas para fortalecer la administración de los emprendimientos locales.

La capacitación estuvo a cargo del licenciado Ezequiel Coello, quien visitó Santa Isabel durante las jornadas del martes y jueves para trabajar junto a emprendedores y comerciantes de la localidad.

Según informó el Gobierno comunal, durante el curso se abordaron aspectos relacionados con la determinación de costos, la definición de estrategias de precios y la planificación económica de los negocios, con el propósito de mejorar su sostenibilidad en un contexto económico que exige una administración cada vez más precisa.

El municipio destacó que las herramientas de gestión permiten mejorar la viabilidad económica de los emprendimientos, favoreciendo la toma de decisiones y la planificación comercial.

La importancia de este tipo de contenidos también forma parte de diversas propuestas de formación profesional impulsadas en la provincia, donde los programas vinculados a gastronomía incluyen módulos específicos sobre administración, costos, formación de precios, organización de establecimientos y gestión de alimentos y bebidas.

Una oferta gastronómica en crecimiento

Desde la administración comunal señalaron que Santa Isabel cuenta con más de 10 locales gastronómicos que ofrecen propuestas variadas y reciben durante toda la semana a vecinos de la localidad y visitantes provenientes de distintas ciudades de la región.

Ese crecimiento motivó el desarrollo de una agenda de trabajo permanente con el sector privado, buscando acompañar la expansión de la actividad mediante acciones que contemplen tanto la organización de los servicios como la capacitación de quienes forman parte de ellos.

En ese sentido, el Gobierno local viene impulsando cursos dirigidos a mozos, cocineros, propietarios y demás trabajadores gastronómicos, con la intención de actualizar conocimientos y promover mejoras continuas en la atención al público y en la gestión de los establecimientos.

La formación de recursos humanos especializados constituye uno de los ejes que distintas políticas públicas provinciales vienen promoviendo desde hace varios años, tanto mediante ofertas de capacitación laboral como a través de carreras técnicas vinculadas a la gestión gastronómica, el turismo y la hotelería.

Apuesta al desarrollo local

El municipio considera que la articulación entre el Estado y el sector privado fortalece el desarrollo gastronómico de la localidad, generando mejores condiciones para quienes invierten y trabajan en la actividad.

Las reuniones periódicas con comerciantes, las acciones de coordinación con las fuerzas de seguridad y la incorporación de instancias de capacitación forman parte de una estrategia que busca consolidar el crecimiento del rubro y mejorar la experiencia tanto de los clientes locales como de quienes llegan desde otras localidades.

Con estas iniciativas, Santa Isabel procura acompañar un sector que ha ganado protagonismo dentro de la economía local y que continúa ampliando su oferta mediante propuestas gastronómicas diversas, sostenidas por procesos de capacitación y actualización permanente.