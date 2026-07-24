Villa Cañás: Identifican a dos menores por un robo en una vivienda

La investigación de un robo cometido en una vivienda de Villa Cañás permitió identificar a dos adolescentes de 13 y 15 años como presuntos autores del hecho y recuperar parte de los elementos sustraídos durante distintos procedimientos realizados por la Policía. La causa se originó tras un hecho ocurrido el 23 de julio en un domicilio de Calle 57 y avanzó a partir del análisis de registros fílmicos aportados por el centro de monitoreo municipal.

El trabajo conjunto entre los investigadores y el sistema de videovigilancia permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos y reunir los elementos necesarios para solicitar medidas judiciales. Como resultado de los allanamientos y una requisa voluntaria, los efectivos recuperaron diversos objetos vinculados con la causa.

Investigación basada en registros de cámaras

De acuerdo con la información oficial, la investigación se desarrolló luego del robo denunciado en una vivienda de Calle 57 de Villa Cañás. El relevamiento de las cámaras del centro de monitoreo municipal resultó clave para orientar la pesquisa, ya que permitió identificar a los presuntos involucrados y establecer los domicilios relacionados con la investigación.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre Avenida 51. Durante el procedimiento, el personal policial secuestró ropa, zapatillas, camperas, una caña de pescar y las prendas que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante la comisión del hecho.

En forma paralela, también se realizó una requisa voluntaria en otra vivienda vinculada a la causa. Allí fue recuperado un torquímetro que se encontraba guardado dentro de su caja, elemento que también había sido denunciado como sustraído por la víctima.

Intervención judicial

La investigación permitió establecer que los sospechosos tienen 13 y 15 años de edad. Por disposición judicial, los adolescentes fueron notificados de la causa y posteriormente entregados a sus progenitores, conforme a lo ordenado por el órgano judicial interviniente.

En la provincia de Santa Fe, la actuación en investigaciones que involucran a personas menores de 18 años se encuentra regulada por el Código Procesal Penal Juvenil, que establece procedimientos específicos y garantías acordes a la edad de los involucrados. La normativa dispone que este tipo de procesos deben desarrollarse bajo un régimen especializado, con intervención de los órganos judiciales competentes y resguardo de los derechos de niños y adolescentes.

Recuperación de elementos

Los objetos recuperados durante los procedimientos serán incorporados a la causa como parte de la evidencia reunida durante la investigación. La recuperación de parte de los bienes denunciados como robados constituye uno de los resultados del operativo, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

El caso también pone de relieve el aporte que realizan los sistemas municipales de videovigilancia en la investigación de hechos contra la propiedad. El análisis de imágenes permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos y aportar elementos objetivos que derivaron en las medidas judiciales ejecutadas por la Policía.