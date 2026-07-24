Hughes: Piden dos años de prisión por el robo de una PlayStation y una fuga de la comisaría

La Fiscalía de Melincué solicitó que un hombre de 29 años sea llevado a juicio y condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de hechos ocurridos en abril de este año en la localidad de Hughes. La acusación incluye el presunto hurto de una consola de videojuegos, la fuga de una dependencia policial, el ingreso sin autorización a una vivienda y la agresión a una agente durante el procedimiento de recaptura.

El requerimiento fue presentado por el fiscal Julián Cochero en la requisitoria de acusación contra Axel Matías M., domiciliado en Hughes. Con esa presentación, la Fiscalía dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y sostuvo que existen pruebas suficientes para solicitar la apertura del juicio oral, conforme al procedimiento previsto por el Código Procesal Penal santafesino.

El robo de la consola

De acuerdo con la acusación fiscal, el primero de los hechos ocurrió el 21 de abril de 2026 en una vivienda ubicada sobre calle Héctor Pernigotti, en Hughes.

La investigación sostiene que el imputado ingresó al inmueble y sustrajo una consola PlayStation 4 que se encontraba en el comedor de la vivienda y era utilizada por los hijos de la propietaria.

La mujer descubrió el faltante alrededor de las 12:45, cuando regresó de trabajar. Luego de conversar con vecinos para intentar establecer qué había ocurrido, decidió recorrer algunos comercios de la localidad dedicados a la venta de artículos tecnológicos.

Fue allí donde encontró la consola exhibida sobre el mostrador de un negocio. Tras reconocerla como propia, el comerciante se la restituyó.

Según consta en la investigación, el acusado habría dejado la PlayStation en el local con la intención de permutarla por un teléfono celular, circunstancia que quedó incorporada como uno de los elementos valorados por la Fiscalía durante la etapa investigativa.

La fuga de la comisaría

El segundo episodio investigado ocurrió al día siguiente, el 22 de abril, cuando el sospechoso ya se encontraba alojado en la Comisaría de Hughes y fue notificado formalmente de su detención.

La reconstrucción realizada por la Fiscalía sostiene que el hombre empujó a una inspectora y logró escapar de la dependencia policial, iniciando una persecución por distintas calles de la localidad.

Durante la huida, siempre según la acusación, ingresó sin autorización a una vivienda ubicada sobre calle Ameghino.

Los efectivos continuaron la búsqueda y finalmente lograron localizarlo dentro de una de las habitaciones del inmueble.

La resistencia durante la recaptura

Cuando el personal policial intentó concretar nuevamente la detención, el acusado habría desobedecido la voz de alto y opuesto una resistencia violenta para evitar ser reducido.

La acusación señala que, en medio del procedimiento, golpeó en el rostro a una oficial de policía mientras forcejeaba con ella para impedir su arresto.

Como consecuencia de esa agresión, la agente sufrió lesiones leves en ambos brazos, de acuerdo con la evaluación incorporada al expediente.

La Fiscalía sostiene además que el imputado continuó resistiéndose hasta que finalmente pudo ser reducido y aprehendido por los efectivos que participaban del operativo.

Los delitos atribuidos

En la requisitoria de acusación, la Fiscalía le atribuyó los delitos de hurto simple, desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas, todos ellos en concurso real.

Sobre esa base, el fiscal Julián Cochero solicitó una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Asimismo, pidió que el acusado sea declarado reincidente, teniendo en cuenta sus antecedentes penales.

La causa avanza hacia el juicio

La presentación de la requisitoria de acusación marca el cierre de la Investigación Penal Preparatoria, etapa en la que el Ministerio Público de la Acusación reúne los elementos de prueba necesarios para determinar si corresponde llevar un caso a juicio.

A partir de ahora, la causa continuará con las instancias procesales previstas por el sistema penal santafesino. Si la acusación es admitida, el expediente avanzará hacia un juicio oral y público, donde las partes producirán la prueba y el tribunal resolverá si corresponde o no dictar una condena.

En esta etapa del proceso, la acusación formulada por la Fiscalía no constituye una sentencia condenatoria, sino el requerimiento formal para que los hechos sean debatidos ante un tribunal competente, respetando las garantías del debido proceso y el derecho de defensa del imputado.

La investigación permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Melincué, que sostiene que las pruebas reunidas durante la etapa preparatoria permiten avanzar hacia el juzgamiento de los hechos ocurridos en Hughes durante abril de 2026.

La Fiscalía de Melincué pidió elevar a juicio una causa por el robo de una PlayStation 4, una fuga de la comisaría de Hughes y la agresión a una policía durante la recaptura.