General López sumará cinco nuevas aulas con el programa Mil Aulas

La construcción de nuevos espacios educativos en Firmat, Chovet, Maggiolo, Diego de Alvear y Venado Tuerto formará parte de una nueva etapa del programa provincial Mil Aulas, impulsado por el Gobierno de Santa Fe para ampliar la infraestructura escolar. Con estas incorporaciones, el departamento General López alcanzará 51 aulas ejecutadas o en ejecución dentro de la iniciativa, que busca responder a la demanda de espacios para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Nuevos convenios para ampliar la infraestructura escolar

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó este jueves de la firma de los convenios correspondientes a una nueva etapa del programa Mil Aulas, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity. Del acto también participaron intendentes y presidentes comunales de distintas localidades que rubricaron los acuerdos para avanzar con las obras.

En esta oportunidad, cinco establecimientos educativos del departamento General López incorporarán nuevas aulas. Las obras se desarrollarán en el Jardín de Infantes Nº 40 de Firmat, la Escuela Nº 6224 de Chovet, la Escuela Nº 228 de Maggiolo, la Escuela Nº 174 de Diego de Alvear y la Escuela Nº 2045 de Venado Tuerto.

Los convenios fueron firmados junto al intendente de Firmat, Leonel Maximino; el presidente comunal de Chovet, Mauricio Lucic; el presidente comunal de Maggiolo, Juan Fetter; el presidente comunal de Diego de Alvear, Pablo Sosa; y funcionarios de la Municipalidad de Venado Tuerto.

General López alcanzará 51 aulas incorporadas

Con la incorporación de estos nuevos espacios, el departamento General López llegará a un total de 51 aulas dentro del programa Mil Aulas. Según informó la legisladora, de ese total 46 ya se encuentran en ejecución, con obras que presentan distintos niveles de avance y algunas que ya fueron inauguradas.

El programa forma parte de la política de infraestructura educativa que impulsa el Gobierno de Santa Fe con el objetivo de ampliar la capacidad edilicia de escuelas y jardines de infantes, acompañando el crecimiento de la matrícula y mejorando las condiciones para el desarrollo de las clases.

Una política provincial de infraestructura educativa

Durante el acto, el gobernador Pullaro destacó que la inversión en infraestructura escolar acompaña otras acciones destinadas a fortalecer el sistema educativo santafesino. Además del programa Mil Aulas, la Provincia lleva adelante intervenciones mediante el Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI), la construcción de nuevos edificios escolares y la refacción integral de establecimientos educativos.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial, la nueva etapa contempla la construcción de 82 aulas mediante 71 convenios firmados con municipios y comunas de los 19 departamentos santafesinos. Las obras serán financiadas por la Provincia y ejecutadas por los gobiernos locales.

Pullaro señaló que el programa surgió tras relevar las necesidades de las comunidades educativas y sostuvo que la ampliación de espacios busca mejorar tanto las condiciones de aprendizaje de los estudiantes como el trabajo cotidiano de docentes y equipos directivos. Según informó el Ejecutivo, la iniciativa proyecta alcanzar alrededor de 730 nuevas aulas en todo el territorio provincial.

Las declaraciones de Di Gregorio

Durante la actividad, la senadora destacó el impacto que tendrán las nuevas obras para las instituciones beneficiadas. "Cada nueva aula representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la educación pública. Detrás de cada convenio hay una comunidad educativa que podrá contar con mejores condiciones para enseñar y aprender", expresó.

Más adelante, la legisladora remarcó que la inversión provincial busca fortalecer la infraestructura educativa en todo el territorio santafesino. En ese sentido afirmó: "Estas obras son posibles porque existe una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro José Goity de invertir en educación. Cada aula que se construye significa más espacio, mejores condiciones y más oportunidades para nuestros estudiantes".

Finalmente, Di Gregorio aseguró que continuará acompañando las gestiones para que más establecimientos puedan acceder a este tipo de programas. "Queremos que cada escuela tenga la infraestructura que necesita para brindar una educación de calidad. Vamos a seguir trabajando junto al Gobierno de Santa Fe para que estas inversiones continúen llegando a cada localidad del departamento General López", concluyó.