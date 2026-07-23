Rufino: Prisión preventiva por abuso sexual y amenazas a su expareja

Un hombre de 24 años quedó en prisión preventiva en Rufino, en el departamento General López, mientras avanza una investigación en la que está imputado por presuntas lesiones, amenazas calificadas y abuso sexual con acceso carnal contra quien era su pareja. La medida cautelar fue ordenada por la jueza Lorena Garini a pedido de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafaela Florit, quien sostuvo que existían riesgos procesales que justificaban mantener al acusado privado de su libertad durante la investigación.

La decisión judicial

La audiencia se realizó el 20 de julio en los tribunales de Rufino. La jueza rechazó medidas alternativas y ordenó la prisión preventiva del imputado, identificado por sus iniciales J.J.C.G., luego de evaluar el planteo formulado por la Fiscalía.

La fiscal Florit valoró la resolución y señaló que, "si bien la Defensa del imputado propuso medidas alternativas a la privación cautelar de la libertad, la jueza rechazó el planteo, entendió que había riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento de que el hombre investigado quede en prisión preventiva".

Además, la representante del MPA informó que el imputado registra un antecedente penal condenatorio por hechos de violencia de género cometidos contra otra mujer con la que también había mantenido una relación de pareja, circunstancia que fue considerada durante la audiencia.

Los hechos investigados

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los episodios investigados ocurrieron a comienzos de julio en la vivienda que compartían el imputado y la víctima.

De acuerdo con la acusación, minutos antes de las 6 de la mañana del martes 7, mientras la mujer dormía, el hombre revisó su teléfono celular y encontró fotografías archivadas junto a amigos y a una expareja. Ese hallazgo habría desencadenado una serie de agresiones físicas y verbales contra la víctima.

Florit sostuvo que, pese a que la mujer intentó calmar la situación, "el imputado buscó un cuchillo tipo Tramontina y se lo apoyó en el cuerpo mientras la amenazaba de muerte". Según la investigación, posteriormente la obligó a acompañarlo al establecimiento rural donde trabajaba y durante toda la jornada continuó recriminándole el contenido encontrado en el teléfono.

La causa también comprende dos hechos de abuso sexual. La Fiscalía indicó que al día siguiente el imputado intentó mantener relaciones sexuales con la mujer y, ante la negativa de ella, utilizó la fuerza para imponer su voluntad. De acuerdo con la acusación, la misma modalidad volvió a repetirse dos días después.

La denuncia y la investigación

Tras el segundo episodio denunciado, la víctima aguardó a que el hombre se retirara a trabajar para dirigirse a una dependencia policial y radicar la denuncia.

La fiscal explicó que "la mujer esperó que el imputado se fuera a trabajar para ir a una sede policial donde relató lo que había tenido que padecer". A partir de esa presentación, el Ministerio Público de la Acusación dispuso medidas urgentes para avanzar con la investigación.

La Fiscalía ordenó de inmediato la detención del sospechoso y distintas medidas probatorias, entre ellas pericias y la recepción de testimonios de personas del entorno de la víctima.

Florit agregó que "escuchamos a la víctima y le brindamos contención" y precisó que el hombre fue buscado en distintos lugares que frecuentaba. Finalmente, el lunes siguiente se presentó voluntariamente en la comisaría de Rufino, donde quedó detenido.

Los delitos atribuidos

En esta etapa inicial del proceso, el imputado es investigado como presunto autor de lesiones leves dolosas doblemente calificadas, por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y en un contexto de violencia de género; amenazas calificadas por el uso de un arma y abuso sexual con acceso carnal. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación y la prisión preventiva no implica una condena, sino una medida cautelar mientras se desarrolla el proceso penal.

La causa se enmarca en la actuación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, organismo encargado de dirigir las investigaciones penales y promover la persecución de los delitos de acción pública en la provincia. En este tipo de procesos, la prisión preventiva puede disponerse cuando el juez considera acreditados riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación, siempre dentro de las garantías previstas por el sistema penal santafesino.