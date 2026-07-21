Venado Tuerto: la inflación fue del 1.7% en junio

La inflación en Venado Tuerto volvió a desacelerarse durante junio y se ubicó en 1,7% mensual, una cifra levemente inferior al 1,9% informado a nivel nacional por el INDEC. De este modo, la ciudad acumuló 16,9% en el primer semestre de 2026 y una variación interanual de 32,9%, según el informe elaborado por el Centro de Estadísticas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Venado Tuerto.

Una nueva baja en el ritmo de los precios

El relevamiento del Centro de Estadísticas de la UTN confirmó que la evolución de los precios en la ciudad mantuvo la tendencia descendente observada en los últimos meses. El dato de junio representa una reducción respecto de mayo, cuando la variación mensual había alcanzado el 2,0%.

Con este resultado, Venado Tuerto acumuló una inflación del 16,9% entre enero y junio, prácticamente en línea con el registro nacional informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que para el mismo período fue de 16,8%. Asimismo, la variación interanual local llegó al 32,9%.

Transporte encabezó los aumentos del mes

Al analizar el comportamiento por divisiones, Transporte y Comunicaciones fue el rubro con mayor incremento en junio, al registrar una suba del 2,3%.

Detrás se ubicó Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, con un aumento del 1,9%, mientras que Vivienda y Servicios Básicos, Educación y Bienes y Servicios crecieron 1,8% cada uno.

Por su parte, Alimentos y Bebidas y Atención Médica y Salud mostraron incrementos del 1,7%, en línea con el promedio general del índice local.

En contraste, Indumentaria fue el único rubro que no registró variaciones durante junio, manteniéndose sin cambios respecto del mes anterior.

Comparación con el dato nacional

El informe local se conoció luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, que ubicó la inflación nacional de junio en 1,9%, marcando el primer registro por debajo del 2% en varios meses y consolidando la desaceleración del proceso inflacionario observada durante el segundo trimestre del año.

Según el organismo nacional, la inflación acumulada durante el primer semestre alcanzó el 16,8%, mientras que la variación interanual fue del 33,5%.

En la comparación regional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una inflación mensual del 1,8%, ubicándose entre el dato nacional y el relevamiento elaborado para Venado Tuerto.

Qué explicó el comportamiento de los precios en el país

De acuerdo con el informe oficial del INDEC, la división que registró el mayor incremento a nivel nacional fue Recreación y cultura, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por el aumento de los paquetes turísticos.

En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,3%, asociado principalmente a actualizaciones tarifarias y otros servicios vinculados al mantenimiento del hogar.

En el extremo opuesto, Comunicación registró la menor variación mensual, con 0,9%, seguida por Prendas de vestir y calzado, que aumentó apenas 0,4%.

Un indicador de referencia para la región

El relevamiento que realiza periódicamente el Centro de Estadísticas de la UTN Facultad Regional Venado Tuerto constituye una referencia para seguir la evolución del costo de vida en la ciudad y su área de influencia, permitiendo comparar el comportamiento local de los precios con las mediciones oficiales difundidas por el INDEC.

La cercanía entre ambos registros durante el primer semestre muestra una evolución similar entre la realidad local y el promedio nacional, aunque con diferencias en la dinámica de algunos rubros específicos que responden a las características del consumo y de la estructura económica de la región.