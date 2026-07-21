MPA brindará en Wheelwright una charla para prevenir estafas

La localidad de Wheelwright será sede esta semana de una jornada abierta de concientización sobre estafas virtuales y delitos informáticos, una problemática que continúa en crecimiento y que afecta a personas de todas las edades. La actividad estará encabezada por el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial, Mauricio Clavero, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el objetivo de brindar herramientas prácticas para reconocer las maniobras más frecuentes y fomentar la denuncia de estos hechos.

Una jornada abierta para fortalecer la prevención

La «Charla Prevención de Estafas» se realizará el próximo jueves 23 de julio, a las 16, en el Centro de Cultura de Wheelwright, ubicado en la intersección de General López y Larrea. La actividad cuenta con el auspicio de la Comuna local y forma parte de una campaña territorial que el Ministerio Público de la Acusación viene desarrollando en distintas localidades del departamento General López.

La disertación estará a cargo del Fiscal Regional Mauricio Clavero, acompañado por los fiscales Mauro Menéndez, de Rufino; Julián Cochero, de Melincué; y Damián Casullo, de Venado Tuerto.

La propuesta apunta a acercar a la comunidad información actualizada sobre las modalidades delictivas que utilizan los estafadores, especialmente aquellas vinculadas con el uso de teléfonos celulares, redes sociales, plataformas digitales, billeteras virtuales y servicios bancarios.

El conocimiento como herramienta para evitar nuevos casos

Durante las distintas charlas que viene desarrollando el MPA en la región, Clavero explicó que la iniciativa busca aprovechar la experiencia acumulada en las investigaciones judiciales para trasladarla a la ciudadanía y prevenir nuevos hechos.

En ese sentido, uno de los mensajes centrales de la campaña sostiene que «ser víctima de una estafa no tiene que dar vergüenza». El objetivo es combatir el subregistro de denuncias, ya que muchas personas no informan lo sucedido por sentir culpa, vergüenza o temor a ser juzgadas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación consideran que la denuncia temprana resulta fundamental, tanto para intentar interrumpir la maniobra delictiva como para aportar elementos que permitan avanzar en las investigaciones. En la provincia de Santa Fe, las denuncias pueden realizarse de manera presencial o mediante el sistema de denuncias online habilitado por el organismo.

Una problemática que alcanza a todas las edades

Clavero también viene advirtiendo que, si bien los adultos mayores continúan siendo uno de los principales blancos de este tipo de delitos, las estafas virtuales ya afectan a personas de todas las edades.

Entre las modalidades más habituales aparecen los engaños en nombre de organismos públicos como ANSES o PAMI, los falsos cambios de billetes, llamados telefónicos fraudulentos, mensajes que solicitan códigos de verificación, enlaces maliciosos enviados por aplicaciones de mensajería y maniobras destinadas a obtener datos personales o bancarios.

Las técnicas utilizadas por los delincuentes evolucionan de manera permanente, motivo por el cual las autoridades consideran indispensable sostener campañas de información y capacitación dirigidas a la comunidad.

La importancia de denunciar y actuar con rapidez

Desde el MPA remarcan que el tiempo resulta un factor determinante cuando una persona advierte que fue víctima de una estafa. Cuanto antes se informe el hecho, mayores son las posibilidades de preservar evidencia digital y desarrollar medidas de investigación que permitan reconstruir la maniobra.

En ese marco, las recomendaciones generales incluyen desconfiar de mensajes o llamados que generen urgencia, no compartir claves, códigos de verificación ni datos bancarios, verificar siempre la identidad de quien realiza el contacto y consultar con familiares o personas de confianza ante situaciones dudosas.

La campaña que impulsa la Fiscalía Regional también busca generar conciencia acerca de que la prevención es una responsabilidad compartida, en la que el acceso a información confiable constituye una de las principales herramientas para reducir el número de víctimas.

Wheelwright se suma así al recorrido que el Ministerio Público de la Acusación viene realizando por distintas localidades del departamento General López, con actividades destinadas a fortalecer la seguridad digital y brindar a los vecinos recursos para identificar las nuevas modalidades de fraude antes de que se concreten.