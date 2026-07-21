Avanza el mantenimiento de desagües en Venado Tuerto

El Gobierno de Venado Tuerto continúa con un plan sostenido de mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos durante períodos de precipitaciones intensas. Las tareas, coordinadas por la Secretaría de Servicios y Obras Públicas, incluyen la limpieza de sumideros, cañerías, cunetas y conductos, además de la construcción y ampliación de nuevas bocas de tormenta en puntos estratégicos del ejido urbano.

Una planificación preventiva para mejorar el drenaje urbano

Las intervenciones forman parte de una estrategia preventiva orientada a fortalecer la infraestructura pluvial antes de la llegada de eventos meteorológicos de mayor intensidad. El mantenimiento periódico de sumideros y conductos resulta fundamental para evitar obstrucciones provocadas por sedimentos, residuos o acumulación de vegetación, factores que pueden disminuir la capacidad de evacuación del agua durante las lluvias.

En ese marco, durante el inicio de la semana la unidad municipal de desobstrucción trabajó en la limpieza de sumideros y cañerías sobre calle Santa Fe, entre Agüero y Quintana, y también en Quintana, entre la Ruta Nacional Nº8 y Estrugamou, sectores donde se ejecutan tareas destinadas a mejorar el funcionamiento de la red de desagües.

Operativos simultáneos en distintos barrios

En forma paralela, otras cuadrillas municipales desarrollan trabajos con camiones y retroexcavadoras sobre cunetas y tuberías en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones alcanzan a Di Martino, entre Runciman y Alem; Antártida Argentina, entre Correa Llobet y Pardal; Brett, entre Alem y Tucumán; Caparrós, entre Ituzaingó y Ayacucho; Azcuénaga, entre Maxwell y Valdez; y Azcoaga, entre Lavalle y Azcuénaga.

Estas acciones permiten retirar sedimentos acumulados y garantizar una mejor circulación del agua, contribuyendo al funcionamiento integral del sistema de drenaje urbano. El mantenimiento preventivo constituye una práctica habitual en la gestión de infraestructura, ya que busca anticiparse a posibles inconvenientes antes de que se produzcan fallas o situaciones de emergencia.

Nuevos sumideros y ampliación de la infraestructura

De manera complementaria, la División Pavimento avanza con la construcción de nuevos sumideros en las esquinas de Moreno y Basualdo, y de Dorrego y Aufranc. Además, se ejecutan trabajos de ampliación de la infraestructura existente sobre avenida Santa Fe y Balbín.

La incorporación de nuevos puntos de captación de agua de lluvia permite aumentar la capacidad del sistema pluvial, especialmente en sectores donde el crecimiento urbano o las características topográficas hacen necesario reforzar la infraestructura existente.

Estas obras se integran al mantenimiento cotidiano que lleva adelante el municipio y buscan mejorar la respuesta del sistema de escurrimiento frente a precipitaciones de distinta magnitud.

Preparación frente a fenómenos meteorológicos

Venado Tuerto se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe, una región donde las lluvias pueden presentarse con elevada intensidad, especialmente entre la primavera y el verano. Las características climáticas del área hacen que la conservación de la infraestructura pluvial sea un componente central para disminuir el impacto de tormentas fuertes y favorecer el drenaje superficial.

En este contexto, la limpieza periódica de desagües y la ampliación de la red pluvial constituyen herramientas preventivas que ayudan a preservar la capacidad hidráulica del sistema y a minimizar la acumulación de agua en calles y espacios públicos.

El municipio señaló que las intervenciones responden a una planificación sostenida y forman parte del trabajo permanente que desarrolla la Secretaría de Servicios y Obras Públicas para mantener operativa la infraestructura urbana.

Un trabajo permanente sobre la red pluvial

Desde el Gobierno de Venado Tuerto destacaron que el mantenimiento continuo de desagües y conductos fortalece el sistema de escurrimiento de la ciudad y permite afrontar con mejores condiciones los períodos de precipitaciones intensas.

La planificación contempla intervenciones distribuidas en distintos barrios, combinando tareas de limpieza, desobstrucción, excavación y ejecución de nuevas obras para conservar la capacidad de drenaje de la red pluvial. Este tipo de acciones preventivas busca prolongar el correcto funcionamiento de la infraestructura existente y reducir la necesidad de intervenciones de emergencia cuando se registran lluvias de gran volumen.