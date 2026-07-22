Villa Cañás: Di Gregorio recorrió proyectos y reconoció a un biotecnólogo

La senadora provincial Leticia Di Gregorio visitó Villa Cañás y desarrolló una agenda de trabajo junto al intendente Norberto «Tito» Gizzi y parte del gabinete municipal, con actividades vinculadas a la ciencia, la inclusión social y el desarrollo local. La recorrida incluyó encuentros con un joven investigador de proyección internacional, la visita al Taller Protegido Municipal «Ilusiones» y el futuro vivero municipal, tres iniciativas que reflejan distintas líneas de trabajo impulsadas en la ciudad.

Reconocimiento a un joven científico de Villa Cañás

Uno de los momentos centrales de la visita fue la reunión con el licenciado en Biotecnología Fernán Gizzi, oriundo de Villa Cañás, quien durante el último año obtuvo importantes reconocimientos por su trayectoria académica y profesional.

El investigador fue distinguido entre los diez jóvenes más destacados de la provincia de Santa Fe por sus investigaciones, un reconocimiento que pone en valor su aporte en el ámbito científico y tecnológico. Además, recientemente representó a la Argentina en el Excellentium 2026, la Cumbre Internacional de Liderazgo Intergeneracional organizada por Global Biotech Revolution en la ciudad francesa de Lyon. El programa reúne a jóvenes profesionales de distintos países para fortalecer el liderazgo y la innovación aplicada a la biotecnología.

Durante el encuentro, las autoridades municipales y la senadora compartieron un espacio de diálogo con Gizzi para conocer detalles de su experiencia y de los desafíos que implica desarrollar proyectos científicos con impacto en el territorio. La participación de un profesional surgido de Villa Cañás en un ámbito internacional constituye un reconocimiento para la ciudad y para la formación de recursos humanos en la región.

Un nuevo espacio para fortalecer el Taller Protegido

La recorrida continuó en el Taller Protegido Municipal «Ilusiones», donde las autoridades visitaron el nuevo local destinado a la venta al público de los productos elaborados por sus integrantes.

La apertura de este espacio busca ampliar las posibilidades de comercialización y fortalecer el trabajo que diariamente realizan los operarios del taller. La iniciativa se suma al proceso de crecimiento que viene desarrollando la institución, que desde hace años promueve la inclusión laboral de jóvenes y adultos mediante la elaboración de distintos productos textiles, artículos de limpieza y elementos de uso cotidiano.

Actualmente, el Taller Protegido Municipal desarrolla una actividad productiva sostenida y comercializa sus elaboraciones tanto con vecinos como con comercios de la ciudad. Los recursos obtenidos permiten adquirir insumos para continuar la producción y generar un incentivo económico para quienes forman parte del proyecto.

La incorporación de un local comercial representa un nuevo paso para consolidar ese trabajo y acercar los productos a la comunidad, generando mayores oportunidades para quienes integran el espacio.

El futuro vivero municipal

La agenda de actividades también incluyó una recorrida por el predio donde funcionará el futuro vivero municipal.

El proyecto apunta a dotar a Villa Cañás de un espacio destinado a la producción de especies vegetales que podrán utilizarse en tareas de forestación, embellecimiento urbano y mantenimiento de los espacios públicos. Durante la visita, las autoridades observaron el estado del lugar y los avances previstos para su puesta en funcionamiento.

La creación de un vivero municipal constituye una herramienta utilizada por numerosos gobiernos locales para producir árboles, arbustos y plantas ornamentales destinadas a programas ambientales y de mejora del paisaje urbano, además de reducir costos asociados a la adquisición de ejemplares para la ciudad.

Una agenda orientada al desarrollo local

La presencia de la senadora Leticia Di Gregorio en Villa Cañás permitió recorrer iniciativas que abarcan distintos ejes del desarrollo comunitario. La promoción del conocimiento científico, el fortalecimiento de políticas de inclusión y la planificación de nuevos espacios para el cuidado ambiental formaron parte de una misma agenda de trabajo junto al municipio encabezado por Norberto «Tito» Gizzi.

Las actividades reflejaron el acompañamiento institucional a proyectos que ya se encuentran en marcha, como el crecimiento del Taller Protegido Municipal «Ilusiones», y a iniciativas en desarrollo, como el vivero municipal. Al mismo tiempo, el reconocimiento a la trayectoria de Fernán Gizzi puso en valor el potencial de los profesionales surgidos de la ciudad y su inserción en ámbitos internacionales vinculados a la ciencia y la innovación.

La visita concluyó luego de recorrer cada uno de estos espacios, donde las autoridades intercambiaron impresiones sobre los avances alcanzados y las perspectivas para continuar impulsando proyectos que fortalezcan el desarrollo de Villa Cañás.