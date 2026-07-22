ExpoVenado 2026 se prepara para celebrar sus 90 ediciones

Del 14 al 17 de agosto, el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto volverá a recibir una nueva edición de ExpoVenado, una de las exposiciones agroindustriales más tradicionales del sur santafesino. La muestra alcanzará este año las 90 ediciones ininterrumpidas, un hito que reafirma su lugar como espacio de encuentro entre la producción, la innovación, la cultura y la comunidad, con una programación pensada para públicos de todas las edades. La edición 2026 llevará como lema «Sembrando historia, cosechando futuro», en alusión a la trayectoria de un evento que se consolidó como una referencia regional.

Una edición especial para una muestra histórica

Organizada por la Sociedad Rural de Venado Tuerto junto con el Gobierno de la ciudad, ExpoVenado volverá a abrir sus puertas durante cuatro jornadas consecutivas en el predio ubicado sobre ruta nacional 8 y calle Chile. La celebración de las 90 ediciones representa uno de los principales atractivos de este año, ya que son pocas las exposiciones rurales argentinas que lograron sostener semejante continuidad a lo largo del tiempo.

En la presentación oficial del evento se destacó que la exposición volverá a reunir a productores agropecuarios, empresas, instituciones, emprendedores, entidades educativas y familias de toda la región en un espacio que combina actividad económica, capacitación, espectáculos y recreación. Según informó la organización, la edición 2026 mantendrá el formato de cuatro días debido al crecimiento de la muestra y a la incorporación de actividades nacionales vinculadas con la ganadería.

Producción, tradición y propuestas para toda la familia

Durante los cuatro días de ExpoVenado habrá una amplia agenda de actividades productivas, comerciales y recreativas. El público podrá recorrer el paseo comercial y el patio gastronómico, asistir a exhibiciones ecuestres, carruajes, juegos camperos, competencias de pato, desfiles, peña folclórica, espectáculos musicales y diferentes propuestas artísticas con participación de artistas locales, regionales y nacionales.

El cronograma también contempla el tradicional Certamen Canino, el Espacio Hampshire Down, juras y remates de animales, además de charlas técnicas destinadas al sector agropecuario y espacios de intercambio para productores y empresas. Como cierre artístico de la edición está prevista la presentación del cantante Ale Ceberio, mientras que los asistentes también podrán participar de importantes sorteos incluidos con el valor de la entrada.

A estas actividades se sumarán propuestas ya confirmadas por la organización, entre ellas la Exposición Nacional de Hampshire Down, la primera Exposición Nacional de Boer, una jornada ganadera organizada junto al INTA, la Escuela de Jura Angus y demostraciones vinculadas al trabajo rural, fortaleciendo el perfil productivo de la muestra.

Un encuentro que trasciende al sector agropecuario

ExpoVenado se consolidó hace décadas como uno de los principales eventos del calendario regional, ya que su alcance supera ampliamente el ámbito agropecuario. La muestra reúne cada año a empresas, instituciones educativas, organizaciones sociales, comercios, industrias y emprendedores, generando un importante movimiento económico y turístico para Venado Tuerto y localidades vecinas.

La ciudad constituye uno de los principales polos productivos del sur santafesino, con fuerte presencia de la agricultura, la ganadería, la industria metalmecánica y el sector semillero, características que convierten a ExpoVenado en una vidriera estratégica para la presentación de tecnologías, maquinaria, genética animal y nuevos desarrollos vinculados al campo.

Durante el lanzamiento oficial, las autoridades remarcaron el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener el crecimiento del evento y destacaron que la exposición constituye una oportunidad para mostrar el potencial productivo de la región.

Cuatro jornadas para seguir haciendo historia

La edición 2026 buscará combinar el legado histórico de la exposición con nuevas propuestas orientadas a fortalecer su crecimiento. La incorporación de exposiciones nacionales ganaderas, actividades técnicas, espacios educativos y espectáculos artísticos apunta a ampliar el perfil de visitantes y consolidar a ExpoVenado como un punto de encuentro para toda la comunidad.

Desde la organización sostienen que la propuesta mantiene el espíritu que la caracteriza desde hace nueve décadas: reunir en un mismo espacio al campo, la industria, el comercio, la innovación y la cultura, generando oportunidades de intercambio y promoción para múltiples sectores.

Con una programación que integra actividades productivas, entretenimiento y propuestas familiares, la cuenta regresiva ya comenzó para una edición que promete convertirse en una de las más convocantes de su historia, en el marco de la celebración de sus 90 ediciones.