Murió Gabriel Real, referente del PDP y exdiputado santafesino

La política santafesina atraviesa una jornada de duelo tras conocerse el fallecimiento de Gabriel Edgardo Real, dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP), exdiputado provincial y actual secretario de Asuntos Legislativos del Gobierno de Santa Fe. Nacido en Firmat, desarrolló una extensa trayectoria legislativa e institucional marcada por la defensa del sistema democrático, el fortalecimiento de las instituciones y el diálogo político. Según se informó en las últimas horas, murió en Estados Unidos.

Una extensa carrera en la política santafesina

Gabriel Real construyó buena parte de su carrera pública en la provincia de Santa Fe. Fue electo en cuatro oportunidades como diputado provincial, desempeñándose durante distintos períodos en la Cámara de Diputados, donde impulsó iniciativas vinculadas al fortalecimiento institucional, el funcionamiento del Estado y la calidad democrática.

Abogado de profesión, también ocupó distintos cargos dentro de la estructura del Gobierno provincial. Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como secretario de Asuntos Legislativos, función que ejercía dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, con responsabilidades vinculadas a la articulación entre el Poder Ejecutivo y la actividad legislativa. Su designación figura en la nómina oficial de autoridades provinciales.

En paralelo con su función institucional, Real era secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista para el período 2024-2026, uno de los partidos políticos con mayor tradición en la historia institucional santafesina. Desde ese espacio participó activamente en los principales debates políticos y constitucionales de la provincia.

Compromiso con la institucionalidad

Durante su paso por la Legislatura provincial, Real sostuvo de manera permanente que el fortalecimiento de las instituciones constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar los derechos de la ciudadanía y consolidar una democracia de calidad.

Su actividad parlamentaria estuvo orientada por la defensa del respeto a la Constitución, la seguridad jurídica y la necesidad de construir consensos entre los distintos sectores políticos. Esa mirada también quedó reflejada en los debates sobre el futuro institucional de Santa Fe y en su participación como candidato a convencional constituyente durante el proceso de reforma constitucional impulsado en la provincia.

Desde la Secretaría de Asuntos Legislativos continuó aportando su experiencia jurídica y parlamentaria, desempeñando un rol técnico y político en el vínculo entre los distintos poderes del Estado.

Una de sus últimas reflexiones públicas

Pocas semanas antes de su fallecimiento, Gabriel Real participó del ciclo "Reflexiones Demócratas", desarrollado durante el Congreso Nacional del Partido Demócrata Progresista realizado en San Miguel de Tucumán.

En esa oportunidad compartió un mensaje titulado "La sociedad necesita una mejor política", donde analizó el escenario institucional argentino y llamó a recuperar la confianza ciudadana en la dirigencia.

Durante esa intervención sostuvo que la política debía volver a centrarse en la resolución de los problemas concretos de la sociedad, cuestionando la confrontación permanente y los agravios que, según su visión, deterioran el debate público.

También expresó que "La sociedad necesita una mejor política", una frase que sintetizó su pensamiento y que se convirtió en uno de los conceptos más recordados de sus últimas apariciones públicas.

En ese mismo mensaje planteó que quienes ejercen responsabilidades públicas deben actuar con coherencia, honestidad y vocación de servicio, promoviendo acuerdos antes que enfrentamientos y entendiendo la política como una herramienta destinada al bien común.

Reconocimiento en el ámbito político

La noticia de su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar dentro del ámbito político santafesino y nacional.

Entre los primeros mensajes públicos se destacó el del diputado nacional Esteban Paulón, quien manifestó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de militancia del dirigente demócrata progresista.

La trayectoria de Gabriel Real quedó asociada durante décadas al trabajo legislativo, la defensa de la institucionalidad y la búsqueda de consensos, tanto desde sus funciones parlamentarias como desde las responsabilidades que asumió dentro del Gobierno provincial y del Partido Demócrata Progresista.

Su fallecimiento representa la pérdida de un dirigente con una extensa participación en la vida pública santafesina, cuya carrera estuvo estrechamente vinculada a los debates institucionales y constitucionales de la provincia.